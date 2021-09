La mañanera de AMLO: 22 de septiembre

Este miércoles 22 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Anuncia que se vacunará contra COVID a un millón de niños con algún padecimiento

AMLO anunció que se aplicarán vacunas contra el COVID-19 a un millón de niños que tengan alguna discapacidad o enfermedad.

AMLO reiteró que habrá el número suficiente de vacunas para todo el país y dijo que se tomó la decisión de inocular a los menores que lo requieran.

“Se van a vacunar a más de un millón de niños en el país, con discapacidad, con algún problema, una enfermedad, que requieran la vacuna”, indicó AMLO.

AMLO señaló que se está cumpliendo el plan nacional de vacunación y que a partir de que se complemente se analizara si es necesario reiniciarlo.

“Vamos a tener suficientes vacunas y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación, pero lo tenemos que hacer de acuerdo al plan nacional de vacunación, de acuerdo a las vacunaciones de los médicos y no dejarnos llevar por el mercantilismo de las empresas farmacéuticas, hay empresas farmacéuticas a las que les agradecemos mucho porque lo que hicieron fue excepcional, tener una vacuna en un año que resultó eficaz y que ha salvado millones de vidas es para Premio Nobel, son candidatos para nosotros que sean reconocidos”, expresó AMLO.

“En mi gobierno no hay persecución política”

AMLO rechazó que en su gobierno haya persecución política en contra de sus opositores a través de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer el bloqueo de 186 cuentas, AMLO apuntó que confía en los procesos que sigue la unidad y lo que en su momento haga la FGR.

“No hay persecución política para nadie, no es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito, yo soy, a veces, el que me entero al final de que presentan una denuncia y no porque yo no esté atento, sino porque hay una instrucción, cuando se tienen elementos y se presume de que hay un delito, el funcionario tiene que presentar la denuncia”, dijo AMLO.

AMLO expresó que particularmente en el caso del titular de la FGR, en ningún momento le ha dado alguna instrucción para cometer injusticias.

“No le he dado ni una sola orden al fiscal, a Gertz Manero, y él como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia”, subrayó AMLO.

Confía que Biden aceptará su propuesta para ordenar flujo migratorio

AMLO aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, está interesado en atender el problema migratorio de fondo, por lo que confió en que se podrá dar un orden al flujo de migrantes proveniente de diversos países de Centro y Sudamérica.

AMLO reiteró que en la carta que envió al mandatario estadounidense le planteó la importancia de que se impulsen los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

“En los países donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar, porque ese es el origen, esa es la causa de la migración, la falta de oportunidades, de empleo, el que haya salarios justos, la gente, siempre lo he dicho, no se echa a andar, no abandona a sus familias, sus pueblos, sus costumbres, por gustos, lo hace por necesidad, entonces ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas, ya no debe de existir eso del Plan Mérida, nosotros no queremos helicópteros artillados, lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras”, manifestó AMLO.

AMLO consideró que, afortunadamente, el presidente Biden es sensible al tema y tiene interés en resolverlo, por lo que incluso también la vicepresidenta Kamala Harris lo está atendiendo.

En el mismo sentido AMLO destacó que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también expresó mucho interés en el tema y tiene experiencia.

AMLO dijo que, por ello, le planteó a Biden ordenar el flujo migratorio a través de diferentes medidas que incluyen la visa de trabajo temporal.

“Por qué no ordenamos el flujo migratorio, por qué no hacemos una planeación, porque para crecer se requiere la fuerza de trabajo, así como es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo”, comentó AMLO.

Presupuesto del Conacyt incrementará 11%

AMLO aclaró que no se prevé una reducción presupuestal para el Conacyt, sino que se incrementarán los recursos en 11 por ciento.

AMLO señaló que es necesario precisar el dato porque en su conferencia matutina del martes él mismo declaró que pese a la reducción de recursos en el Conacyt, lo importante es que ya no se los roban.

Sin embargo, hoy AMLO dijo que eso no es correcto, ya que para 2022 se tiene presupuestado un crecimiento de 11.3 por ciento nominal y de 7.3 por ciento real, con 29 mil 564.2 millones de pesos.

AMLO detalló que para becas de posgrado se destinarán 12 mil 442 millones de pesos y se beneficiará a 61 mil 998 estudiantes.

AMLO dijo que si bien se han señalado malos manejos de los recursos en el Conacyt, se tienen que investigar.

“Se presume que hubieron malos manejos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe nada teme, es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, pero parejo, no tolerar la corrupción”, subrayó AMLO.

AMLO aseveró que lo que no se va a permitir es que se repitan casos como el de la Estafa Maestra en los que “rectores caciques de universidades públicas” manejaron muchísimo dinero.

Reporta SSPC delitos a la baja

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó que México registró una reducción de 23.5 por ciento de delitos del fuero federal respecto a los casos registrados en 2019.

Al presentar el reporte mensual de seguridad, aseguró que se mantiene la tendencia a la baja en esta administración por el trabajo de las fuerzas de seguridad del gobierno de México.

La titular de Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia mañanera. Foto: Especial.

Mencionó que los delitos fiscales, financieros, con armas y explosivos, patrimoniales, entre otros, van a la baja, sin embargo, reconoció que hubo un incremento en 9.2 por ciento en los delitos de servidores públicos y de 245.1 por ciento en los delitos electorales.

Rodríguez señaló que el feminicidio también aumentó 8 por ciento en comparación con el mismo periodo de enero a agosto del año pasado.

Señaló que el secuestro bajó 23.6 por ciento, en comparación con 2020, y el homicidio doloso tuvo una reducción de 3.9 por ciento.

Mencionó que seis estados concentraron el 50 por ciento de la incidencia delictiva: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco.

Como parte del reporte de seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, resaltó que cerca de 17 mil elementos participaron en el Plan DN-III-E, Plan Marina y el Plan Guardia Nacional para la atención a desastres, en 66 eventos que fueron atendidos: 19 lluvias, 10 inundaciones, 4 explosiones, 1 deslave, 11 incendios, 14 accidentes, 4 derrumbes y 3 derrames.

