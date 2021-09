AMLO: en mi gobierno no hay persecución política

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su gobierno haya persecución política en contra de sus opositores a través de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer el bloqueo de 186 cuentas, el mandatario federal apuntó que confía en los procesos que sigue la unidad y lo que en su momento haga la FGR.

No hay persecución política para nadie, no es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito, yo soy, a veces, el que me entero al final de que presentan una denuncia y no porque yo no esté atento, sino porque hay una instrucción, cuando se tienen elementos y se presume de que hay un delito, el funcionario tiene que presentar la denuncia dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina expresó que particularmente en el caso del titular de la FGR, en ningún momento le ha dado alguna instrucción para cometer injusticias.

“No le he dado ni una sola orden al fiscal, a Gertz Manero, y él como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia”, subrayó.

