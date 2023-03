"En una de esas, hasta fueron ellos mismos": AMLO minimiza amenazas contra Norma Piña

Luego que la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces pidiera que se investigara una amenaza en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, la cual circula en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó que dicha amenaza habría salido del círculo de la Ministra.

LEER MÁS Condenan discurso de odio contra el PJ

¿Qué dijo el presidente López Obrador?

AMLO cuestionó que luego de darse a conocer la amenaza, se le acusara directamente por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces. "Fíjense, sale un mensaje en las redes, que se le va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces, de magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa, todos ellos me echan la culpa", señaló.

El presidente cuestionó el origen de la amenaza e insinuó que pudo haber salido del mismo círculo que rodea a Norma Piña: "Esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más. Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano, muy chuecos".

LEER MÁS AMLO: Llegó Piña y se desató ola en favor de delincuentes

La amenaza contra Norma Piña

A través de una cuenta de Twitter, se difundió una fotografía de la Ministra Norma Piña y la de una bala, ambas acompañadas de las leyendas "el problema" y "la solución" respectivamente.

El presidente aseguró, además, que los mexicanos desconocen quiénes son los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realizó un ejercicio con los reporteros en la conferencia de esta mañana, desde Palacio Nacional. "Apunten el nombre de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que no vayan al Internet, sino que me digan si se acuerdan quiénes son, y les puedo garantizar un 99 por ciento de los mexicanos no saben quiénes son los 11 Ministros, completos", indicó.

"Si les pregunto de los magistrados va a ser 99.5; y si les pregunto sobre los jueces va a ser 99.9 (por ciento). Hagamos el ejercicio", pidió López Obrador. "No se conocían y siguen sin conocerse. Era un poder a la sombra, oculto. Y por qué no transparentar todo y hacer más pública la vida pública", dijo López Obrador.

Por último, agregó: "La corte está... ¡Ay nanita! Es un poder plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados, pongan a la mayoría de los jueces, como dos mil, y magistrados y ministros, a la mayoría pónganlos así y el pueblo atrás, todos dándoles la espalda al pueblo y viendo a los machuchones, porque no fueron electos por el pueblo".