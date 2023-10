AMLO niega que autoridades hayan sido rebasadas en Acapulco por paso de ‘Otis’; no habrá toque de queda

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se aplicará toque de queda en Acapulco para evitar actos de rapiña y saqueos, y rechazó que el Gobierno federal haya sido rebasado por la emergencia en el puerto, luego del desastre que causó el huracán Otis que pegó el miércoles a la medianoche.

Ante la pregunta de una reportera sobre si el mandatario federal previa algún estallido social relacionado con los saqueos a establecimientos, aquel dijo que no, “porque la gente de Guerrero es como en todo México, muy solidaria y tenemos muy buena comunicación con ella”.

Posteriormente, la periodista insistió en sobre si el presidente consideraba un toque de queda, a lo cual respondió que “no, no, no, porque la gente va a ayudarnos mucho”.

Al mismo tiempo desmintió que el gobierno esté rebasado por la situación de emergencia que atraviesa el puerto de Acapulco como se denunció en redes sociales.

“Claro, estamos allá en Acapulco, hay como 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas y muchos trabajadores sociales, del Bienestar, técnicos; deben de haber como mil 500, dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, deben de estar manejando como 300 equipos especiales, camiones para restablecer el servicio de energía eléctrica y también hay médicos, brigadas, todos están ayudando”, aseguró.

El mandatario federal denunció que hay una campaña de desprestigio en contra de su gobierno, principalmente de sus adversarios; resaltó que su decisión de llegar por carretera a Acapulco, fue para conocer de primera mano lo sucedido en las poblaciones donde afectó el huracán.

“¿Por qué también llegué por carretera y por qué celebro que se haya tomado esa decisión?, porque me fui enterando de todo lo que estaba pasando. Ve uno las casas derrumbadas, como todavía el agua inundando la carretera, las avenidas de agua y lodo en las calles de los pueblos, los carros tapados de lodo, afectados por la caída de los árboles, los postes de luz, la solidaridad de la gente.

“Hablé con 500 personas en todo el camino, pero son opiniones de nuestros adversarios, y la verdad no hay que enojarse, hay toda una campaña de desprestigio, pero tenemos un escudo que nos protege que es la confianza del pueblo en nuestro gobierno, si no, ya no estaríamos aquí porque están muy enojados los potentados, corruptos y sus achichincles, así en lo irracional”, aseveró.

López Obrador pidió a la gente que no se crea todo lo que se escucha porque “son muy mentirosos, muy falsarios y calumnian, no es nada más México, es una crisis mundial de cómo los medios en vez de informar con objetividad, profesionalidad, manipulan, se dedican a decir mentiras, son grandes fábricas de mentiras”.

