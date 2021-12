AMLO: No se debe penalizar a consejeros del INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se debe penalizar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de retrasar la consulta de revocación de mandato, pues además tendrían más excusas para demorar el proceso.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, mostró su desacuerdo sobre la denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Lorenzo Córdova y cinco consejeros más del órgano electoral.

“No penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que serán las instancias correspondientes las que resuelvan sobre el caso y aclaró que la demanda contra los consejeros electorales es un tema del Poder Legislativo, por lo que solo emite su opinión como ciudadano.

“No lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero desde luego es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial”.

Firmas a favor de la consulta de revocación de mandato

Por otro lado, López Obrador reconoció la recolección más de 10 millones de firmas a favor del proceso y se dijo confiado para que la consulta se lleve a cabo el próximo 10 de abril. “Eso significa que la gente quiere participar, que la gente quiere ser tomada en cuenta”, expresó.

Recordó que para que el proceso pueda ser vinculatorio se requerirá 40 por ciento de la participación de los inscritos en la Lista Nominal, un porcentaje alto consideró el mandatario, quien mostró su interés para que en el futuro se reduzca a 30 por ciento.

