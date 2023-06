AMLO nombra al general André Georges Foullon director de Aduanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en la Agencia Nacional de Aduanas de México, debido a que el actual director, Rafael Marín Mollinedo, será el nuevo representante del país ante la Organización Mundial de Comercio.

"Es una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento, va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio, nos va a representar. Él es economista y va a esa misión, nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando en la firma de un tratado con la Unión Europea", dijo.

El lugar de Marín Mollinedo al frente de Aduanas, indicó el mandatario federal, será ocupado por el general de división retirado André Foullon.

Misión de André Foullon: limpiar las aduanas de la corrupción

Explicó que André Foullon formó parte de la terna final de la que eligió al secretario de la Defensa Nacional y dijo que la encomienda que tendrá será limpiar las aduanas portuarias y fronterizas de corrupción , contrabando y evasión fiscal.

"En la Aduana va a ocuparse, va a ser el director de Aduana el general de división retirado André Foullon. Para que tengan antecedente de este general de división, cuando me tocó decidir sobre quién podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna, fue de los que dejé al final, por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa, todavía con nosotros.

El presidente explicó que "hace poco se retiró, antes de que se fuera le dije que pensara en que podía ayudarnos y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal".

Finalmente, destacó que el ingreso de las Aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional, entonces por eso tomé esta decisión", declaró.

DAN