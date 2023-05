AMLO pide no denunciar a ministra Norma Piña para no convertirla en “mártir”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al senador Alejandro Armenta que no presente ninguna demanda en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, para evitar que se convierta en “mártir”.

“Yo le aconsejaría, con todo respeto, que no presentara ninguna denuncia porque va a convertir en mártir, si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados pero corrupción, se sienten perseguidos, mi opinión es que no proceda, claro él tiene otro criterio y yo lo respeto”, consideró el Presidente.

Agregó que promover una demanda de este tipo es muy complicado que avance, porque eso es un tema para “leguleyos”.

“Le recomendaba respetuosamente al senador, que se va a meter, eso es para leguleyos y es muy difícil que una denuncia así prospere, porque es una red de componendas de complicidades, los tengo como dicen en el béisbol, bien fildeados, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado”, sentenció López Obrador.

Alejandro Armenta dijo que analiza presentar una denuncia en contra de la presidenta de la Corte, que de acuerdo con una conversación en texto que presentó, la ministra le dijo “¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”, en otro mensaje escribió “!Que Dios lo bendiga!!”, lo que fue tomado por Armenta como una amenaza velada y analiza presentar una denuncia por estos hechos.

Sin embargo, López Obrador dijo que él no lo haría porque entonces no tendría tiempo para trabajar.

“Imagínense que yo estuviera presentando denuncias, no terminaría, no trabajaría, porque es diario que tendría que los que me amenazan, los que me insultan, los que me calumnian en las redes; no, no, lo mejor es que haya debate, que no había antes, la plaza pública, eso es lo mejor”, consideró el mandatario.

Al llevar el asunto a la sociedad, sería el propio pueblo quien se convertiría en el tribunal de sus gobernantes, pues por la vía legal la oposición bloquearía cualquier intento para castigar a los ministros, agregó.

“Entonces, el tribunal popular es el que pone a cada quien en su sitio y eso ayuda más a la democracia que se hace legalmente en contra de un ministro si tienen fuero constitucional, pues se tiene que ir al congreso y se tiene que tener mayoría calificada y eso pues no se alcanza porque el PRI y el PAN bloquean cualquier acción de ese tipo porque forman parte de la misma macolla, están amacollados”, acusó López Obrador.

fgr