Alejandro Armenta acusa supuestas amenazas de la ministra Norma Piña

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Alejandro Armenta, encabezó los trabajos de esta instancia con una denuncia pública por supuestos mensajes amenazantes que supuestamente corresponden a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Expuso las supuestas conversaciones extraídas de su WhatsApp, donde se lee lo siguiente:

“Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice (…) La vida nos juzgará (…) Estoy convencida que la verdad siempre triunfa. Soy maestra. Entiendo perfectamente la situación del país. No soy de clase privilegiada, ni mucho menos. Mi desarrollo profesional es producto de la clase del esfuerzo”.

Desde la tribuna, leyó también una carta que envió a la presidenta de la SCJN para pedirle que se verifiquen estos supuestos mensajes, que calificó de amenazantes.

“A mi número telefónico recibí mensajes, recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito, por mi desempeño como legislador federal”, dijo.

El presidente d la Permanente, @armentapuebla_ exhibe conversaciones den WhatsApp de supuesto número d presidenta d @SCJN para acusarla que lo amedrentan y pide que se investigue.



La oposición rechaza esta estrategia para desprestigiar a la ministra



Lo que dijo/ lo que mostró pic.twitter.com/ARPpgBf5Ih — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 17, 2023

PAN y MC sale en defensa de la ministra Norma Piña

Ante semejantes acusaciones, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, salió en defensa de la presidenta de la Suprema Corte y consideró que los supuestos mensajes, incluso si fueran de la ministra, no resultan ofensivos o amenazantes.

“Peor si ese fuera el caso, ni uno solo de los mensajes falta al respeto o a la legalidad, así que no vengan aquí a crear cortinas de humo y concluyo diciendo, ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle, no tienen los votos, no van a lastimar a la Suprema Corte, no tienen las dos terceras partes, mejor pónganse a trabajar, porque los muertos de AMLO cada vez son más”, declaró.

El diputado del PAN, Jorge Triana, dijo que este escándalo sólo se trata de la lucha por la candidatura de Morena en Puebla.

“Con todo respeto, presidente, si se quiere buscar a alguien que quiera a usted perjudicarlo, habría que buscarlo en la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque entiendo que se están disputando el mismo cargo (Puebla), hoy en la mañana sale el diputado Mier a anunciar su consulta patito y hoy viene esta respuesta, no podemos estar trayendo la campaña interna de Morena aquí a la permanente, caray sería un despropósito”.

El diputado de Movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que Armenta se viene a tirar al piso por supuestas amenazas, cuando Norma Piña, tiene todos los días afuera de la Corte, un grupo de golpeadores y porros pagados por el gobierno de la Ciudad de México y por Martí Batres, amenazando de verdad su integridad y dignidad.

Ante esto, el coordinador de la bandada de Morena, Ricardo Monreal, estimó que en este tema se debe actuar con prudencia, porque a nadie conviene un conflicto entre poderes: “un pleito no conviene ni ganándolo”, declaró.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo que si Armenta se sienta amenazado, le manifestaba su solidaridad, pero consideró que ese tipo de circunstancias eran poco viables.

JVR