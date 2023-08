AMLO pide “poner fin a cacicazgos” en la UNAM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en la elección del próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para sustituir a Enrique Graue, se realice dentro del marco democrático y con autonomía, “para poner fin a los cacicazgos”.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, destacó que corresponde a los universitarios elegir al nuevo rector, luego de que el lunes se hizo el anuncio sobre la convocatoria para llevar a cabo este proceso interno.

“Yo deseo de todo corazón que haya democracia, justicia y honestidad, y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto autonomía, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, sostuvo.

En breve declaración, López Obrador mencionó que si ya se emitió la convocatoria para el relevo en la rectoría de la UNAM, es porque se realiza dentro del marco legal vigente.

“No me corresponde a mí opinar, es una cuestión de los universitarios (…) Es autónoma la Universidad, a los universitarios les toca resolverlo”, insistió.

La Junta de Gobierno de la UNAM informó el lunes pasado que el próximo 21 de agosto dará el banderazo de salida al proceso de sucesión en la rectoría de la máxima casa de estudios, para el periodo 2023-2027, con posibilidad de ser reelecto por cuatro años más.

Lo anterior, al concluir el mandato del actual rector Enrique Graue Wiechers, el próximo 19 de noviembre de este año, quien hace cuatro años relevó al doctor José Narro Robles.

Entre los requisitos marcados por el Estatuto General están ser mexicanos por nacimiento, tener más de 35 años y menos de 70 años, contar con grado superior al bachillerato, tener al menos 10 años de servicio docente o investigación en la UNAM, haberse distinguido en su especialidad y “gozar de estimación general como persona honorable y prudente”, no ser miembro de la Junta de Gobierno ni serlo en los últimos dos años.

La primera etapa del proceso consiste en presentar los nombres de los aspirantes a ocupar la Rectoría de la Universidad Nacional; segundo, los 15 integrantes de la Junta de Gobierno evalúan a los perfiles, si cumplen con los requisitos antes señalados, y posteriormente se anuncia quiénes siguen en la contienda interna.

Posteriormente, los aspirantes deberán presentar sus planes de trabajo ante la Junta y ante la comunidad universitaria, con el fin de que se tenga mayor información para poder seleccionar al rector.

Concluida esa etapa, las ocho mujeres y siete hombres de la Junta de Gobierno procederán a elegir a quien cumpla con el mejor proyecto de trabajo y tenga el mayor respaldo de los universitarios para estar al frente de la rectoría.

La Junta está conformada por Ana Rosa Barahona, Elena Centeno García, Patricia Elena Clark Peralta, Marcia Hiriat Urdanivia, Rocío Jáuregui Renaud, Margarita Luna Ramos, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza y Gina Zabludovsky.

Además, Enrique Cabrero Mendoza, Jorge Cadena Roa, Luis Armando Díaz-Infante Chapa, Juan Alberto Adame Siade, Rafael Lira Saade, Alberto Ken Oyama Nakagawa y Vicente Quirarte Castañeda.