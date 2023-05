AMLO pide que Texas y Florida controlen venta de armas y no castigar a migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de los gobernadores de Texas, Greg Abbott y de Florida, Ron DeSantis, quienes iniciaron una campaña antiinmigrante, como parte de su estrategia electoral rumbo a la reelección y los conmino a impulsar una ley para un mejor control de armas.

“Ahora me entero que el gobernador de Florida —imagínese la Florida, llena de migrantes— ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué, no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué, tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería”, acusó el mandatario.

En el caso de Texas, dijo que no es nueva su posición, ya una vez había amenazado con colocar tanques artillados en la frontera, cañones, apuntando hacia la frontera con México.

“Y que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida, y los legisladores del Partido Republicano, y algunos también del Partido Demócrata, para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder . Esa es una buena iniciativa para que no haya estos lamentables hechos de asesinatos, estos tiroteos que hay constantemente. ¿Por qué no se meten a eso?”, pidió López Obrador.

Además, les dijo que para tener margen de maniobra, deben dejar de recibir financiamiento de las empresas fabricantes o distribuidoras de armas.

“Y que ya dejen de estar recibiendo dinero para campañas de las empresas fabricantes de armas, de la industria bélica , porque eso es también lo que está detrás de eso. No dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas, y luego ahí tienen que actuar como empleados de ellos, no como representantes del pueblo. Si se tiene que tomar iniciativas, eso ayuda mucho a que no haya violencia”, dijo el Presidente.

