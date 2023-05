AMLO insiste que no habrá crisis económica en EU antes de elecciones presidenciales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó de nueva cuenta que haya riesgo de una crisis financiera en Estados Unidos, porque se encuentran en periodo de campañas electorales y a nadie conviene un ambiente de ese tipo.

No estamos previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones de Estados Unidos, porque en horas se descapitaliza un banco y en horas lo vuelven a capitalizar y esto está pasando en Estados Unidos; nosotros no tenemos ese problema, afortunadamente, pero el hecho de que los estén rescatando de inmediato es que no quieren que esto se extienda y se convierta en una crisis mayor