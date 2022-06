AMLO prevé otra "vuelta de tuerca" a la austeridad republicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el poder Ejecutivo no tiene injerencia en la modificación al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y otros órganos autónomos, aunque anunció que los ahorros en su administración van a continuar y ya prepara una nueva vuelta a la tuerca de la austeridad en los gastos.

“Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana, para todos”, afirmó en su conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario federal se pronunció porque “se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es que se mal acostumbraron, se les olvidó que somos servidores públicos, para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más”.

A los funcionarios que busquen ganar más dinero también les sugirió que participen en el sector privado o en negocios particulares.

“¿Qué no da pena? ¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de cómo vive la gente, pues que no opten por el servicio público, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable, eso es parafraseando a Díaz Mirón”, señaló López Obrador.

Añadió que en materia de austeridad les ha recomendado a sus colaboradores e incluso a sus propios hijos que se alejen de las tentaciones que provoca el dinero.

“¿Dinero para qué? Los viajes al extranjero, ¿qué ya no existe el sistema de telecomunicaciones? Y se logran muchísimos ahorros en todo lo que llaman gasto operativo”, expuso el Ejecutivo.

En torno al INE, indicó que será el Poder Legislativo el que deberá responder ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el recorte al presupuesto del órgano autónomo, por considerar que se trata de una medida injustificada.

LRL