"Transportistas no han cumplido, no hay justificación para el paro": Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó los bloqueos que encabezaron esta mañana transportistas en distintos puntos de la Ciudad de México, para exigir el aumento de tarifas.

La mandataria advirtió que "no hay justificación" para hacer un paro, cuando las autoridades capitalinas les han brindado apoyos desde 2020, aún cuando ellos no han cumplido con la mejora de sus servicios.

"La ciudadanía no me dejará mentir: ellos no han cumplido, se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden, no hay justificación para el paro", sostuvo.

leer más Bloqueo de transportistas CDMX: liberan 16 puntos bloqueados

En un breve videomensaje, Sheinbaum destacó que para evitar el aumento en las tarifas y afectar a los capitalinos que hacen uso del servicio, desde 2020, el Gobierno ha otorgado a los transportistas un bono de combustible que va de cuatro a seis mil pesos mensuales dependiendo del tipo de trasporte que se trate.

"A la fecha, este apoyo ha aumentado en 250 pesos, esto representa una inversión de mil 303 millones de pesos en bonos de combustible que se les ha dado para evitar evitar aumento en la tarifa", explicó.

Sobre los bloqueos realizados por transportistas esta mañana, les informo: pic.twitter.com/wmU1gkLz5Y — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 2, 2022

Adicionalmente, comentó que se han destinado de 350 a 450 mil pesos para la sustitución de unidades, se ha hecho la instalación de GPS y se han otorgado condenado pagos de trámites para regularizar sus unidades.

"¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación, que trabajen uniformados, moderen la velocidad", indicó.

lemm.