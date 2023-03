AMLO propone sustituir fentanilo con otros analgésicos para evitar su importación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará una propuesta para que se deje de utilizar el fentanilo en la fabricación de medicamentos, con el objetivo de evitar su importación, lo cual, señaló, contribuiría a reducir su consumo ilegal.

En medio de las discusiones por el creciente uso y distribución de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario federal señaló que pedirá a especialistas que realicen un estudio para determinar que el fentanilo pueda ser sustituido por otros analgésicos en la fabricación de medicamentos, como, dijo, se hacía anteriormente.

“Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, porque, antes, se usaban otros analgésicos. Entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habrá ninguna posibilidad de que pudiese importarse ”, comentó.

A propósito, señaló que, al inicio de su administración, los puertos estaban bajo el control de la Secretaría de Comunicaciones y que fue una decisión acertada el otorgarlo a la Secretaría de Marina, pues, dijo, ésta ha aumentado el número de decomisos en aquellos , en los cuales se aseguran drogas y sustancias que intentaban ingresarse de forma ilícita.

Agregó que también pedirá reciprocidad al gobierno de Estados Unidos: "Si lo hacemos en México, que también lo haga Estados Unidos, que lo prohíban para usos médicos. Yo les voy a informar sobre esta propuesta y queda abierta la propuesta, el llamamiento, para que los médicos puedan informarnos si es viable", subrayó el mandatario.

En el mismo sentido, el Presidente dijo que en México se está realizando más por el combate al fentanilo que en Estados Unidos, y que éste país sólo culpa al nuestro de la situación de la droga por “hipocresía”.

“Estamos haciendo mucho en México. Allá no se ha hecho nada, porque allá se distribuye y no se sabe de decomisos ni de detenciones de quienes se dedican a su distribución. Ni siquiera hay difusión en los medios informativos sobre los daños que causa el fentanilo. Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía”, concluyó.

México no será "empleado de EU", señala López Obrador

El Presidente cuestionó el trabajo que realiza Estados Unidos para combatir el consumo de drogas y el control de armas y advirtió que habrá cooperación, pero no sumisión de nuestro país.

"Nada de aceptar un narco-estado como existió. Vamos a cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero, no, que no se confundan: vamos a seguir apoyando por solidaridad, pero no vamos a ser sus empleados y que no nos vengan a decir 'te vas a dedicar únicamente a esto', no, somos libres y soberanos", advirtió López Obrador a la enviada de Washington para el tema de fentanilo Elizabeth Sherwood.

Agregó que, mientras México realiza un esfuerzo para combatir a las bandas criminales, en el otro lado de la frontera no se tiene información de resultados del combate al narcotráfico.

"Por eso estamos planteando a ver ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes y distribuidores de droga en Estados Unidos? ¿Cuánto decomisó? Lo más importante: ¿qué están haciendo para que los jóvenes no opten por las drogas?", señaló el mandatario.

Con información de Jorge Chaparro.

