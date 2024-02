AMLO quiere dinamitar al Poder Judicial: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, miente y no cumple su palabra de respetar la división de poderes del Estado, al inmiscuirse en asuntos que competen únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ingeniera criticó que se amenace con un juicio político al ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, cuyo voto fue decisivo para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el Presidente.

“Con su propuesta de dinamitar el Poder Judicial quedó claro que lo que quiere el Presidente es no tener ningún límite a su poder. Ataca a las instituciones y ataca a las personas, como lo demuestran las agresiones al ministro Pérez Dayán. Amenaza con un juicio político que él sabe que no va a pasar, pero no pierde la oportunidad de atacar a las y los integrantes del Poder Judicial”, dijo en la Conferencia de la Verdad.

Ante representantes de los medios de comunicación, Gálvez Ruiz presentó un video del 2018 donde, como titular del Ejecutivo Federal, López Obrador aseguró que actuaría con rectitud, con respeto a la soberanía de los otros poderes y no se entrometería en las resoluciones que únicamente competen a los ministros.

Por otra parte, durante la conferencia, Xóchitl Gálvez hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que lo antes posible entregue a los organismos internacionales las invitaciones para que participen en la observación electoral de nuestro país.

JVR