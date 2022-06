AMLO rechaza que el gobierno haya retrasado el gasto público

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya un subejercicio en el gasto del gobierno federal.

"No, al contrario, estamos pendientes porque no hay subejercicio. Vamos acorde con el programa y lo que queremos es que no haya déficit. Ya no es el tiempo de antes, de que no se trabajaba, ahora tenemos que estar autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan, porque se está avanzando", dijo a pregunta de La Razón.

.@lopezobrador_ rechaza que haya subejercicio en la Secretaría de Salud: "al contrario estamos pendientes por qué no hay", asegura pic.twitter.com/1BibRzvkxA — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 21, 2022

López Obrador advirtió que obras como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, o el Tren Maya, en la Península de Yucatán, requieren más recursos, pero aseguró que serán cubiertos en parte con los excedentes petroleros y otra parte con el aumento en la recaudación fiscal.

“Afortunadamente no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del aumento en el precio del petróleo porque, aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos”, dijo el mandatario.

Expuso que el alto precio del barril de petróleo permitirá contar con recursos equivalentes a una cuarta parte del presupuesto asignado para este año.

“Porque el petróleo está en promedio en 110 dólares el barril, entonces nosotros calculamos que este año sólo por la venta de petróleo vamos a tener alrededor de un billón 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25 por ciento, 20, 25 por ciento del presupuesto nacional”, expuso López Obrador.

Este diario dio a conocer que, durante el primer cuatrimestre del año, el gasto en materia de salud se contrajo a niveles no vistos en una década, lo que afectó áreas sustantivas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).