AMLO: Reconoce al Ejército en Aguililla, Michoacán, para evitar más violencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la buena y responsable actuación del Ejército Mexicano al retirarse del municipio de Aguililla, Michoacán, para evitar confrontaciones con la población en su lucha contra grupos del crimen organizado.

Luego de hacer un llamado a todas a las comunidades de Michoacán a lograr la pacificación sin el uso de la violencia porque "el mal no se combate con el mal, ni el fuego con más fuego", el mandatario precisó que no comparte la visión de usar la fuerza ni otras medidas represivas para pacificar una región.

El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, por eso en el caso de Michoacán, en Aguililla actuó muy bien la Sedena porque no ha dado motivos para el enfrentamiento, para la confrontación, y han actuado muy responsables y han logrado dialogar con la población para que se permita lleguen los programas sociales, los programas de bienestar y la gente lo está aceptando dijo.

En conferencia de prensa recordó su postura de que "no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal; el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".

Celebró el comportamiento de los militares, cuyo trato con la gente es actuar de manera respetuosa, no autoritariamente. "Eso es un cambio importantísimo, el soldado es pueblo uniformado", añadió.

Ya hay dialogo en Aguililla

AMLO informó que hay diálogo con los pobladores de Aguililla, incluso el obispo de Apatzingán ha pedido al gobierno federal que intervenga para que se dé una solución pacífica a los problemas de violencia e inseguridad en el estado.

"Tenemos que llamar a todos a la serenidad, a buscar la paz, no a la violencia", declaró tras reconocer que las diferencias con el gobernador Aureoles no son un asunto grave; "siempre existen las discrepancias; lo importante es resolver las diferencias con el diálogo".

López Obrador informó que ayer se realizó una reunión en un cuartel militar en Aguililla, para tratar el tema de la inseguridad y los enfrentamientos en la zona, a la cual llegó el gobernador del estado, Silvano Aureoles, el comandante de la zona y diversos oficiales.

"Había oficiales en el cuartel pero era para llevar a cabo ahí la reunión, se habló, se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y que se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo, la gente así lo entiende y así se ha ido avanzando a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona", comentó.

El titular del Ejecutivo federal destacó que la mayoría de los pobladores de Aguililla, Michoacán, son honestos, trabajadores y pacíficos.

Por último resaltó que el Ejército Mexicano brindó seguridad al mandatario estatal Silvano Aureoles durante su estancia en dicho municipio, donde en días pasados se registraron enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Unidos.