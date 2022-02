AMLO reconoce elección del sindicato de Pemex; STPS dará resultados oficiales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que por primera vez se permitió ejercer el voto libre y secreto para elegir al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Al aclarar que será la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde la que dará a conocer los resultados oficiales de la elección que se llevó a cabo el lunes, AMLO destacó que hubo una buena respuesta a la convocatoria.

Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados y se garantizó el voto libre y secreto AMLO

Por otro lado, recalcó que el gobierno federal no tiene candidatos predilectos ni decide "quién sí y quién no" gana las elecciones como se hacía en las anteriores administraciones, pues reiteró que la decisión fue de los trabajadores.

Sobre las versiones preliminares de que el candidato Ricardo Aldana obtuvo el triunfo en las elecciones del sindicato petrolero, López Obrador aclaró que no ha tenido tratos con el aspirante.

"No lo identifico, porque no he tenido relaciones con él, no lo estoy descalificado, pero no tengo ninguna vinculación", sostuvo el titular de Ejecutivo.

El Presidente expuso que en caso de existir impugnaciones sobre la elección se tendrán que desahogar en los órganos correspondientes con apego a la legalidad y "sin beneficios para nadie"

AVC