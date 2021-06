AMLO reconoce a mayoría de gobernadores por no intervenir en elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que en las pasadas elecciones la mayoría de los gobernadores, con pocas excepciones, actuaron de manera democrática sin intervenir ni apoyar a algún candidato o partido político, entre ellos el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

"Si tengo que poner ejemplos de buen comportamiento de ciudadanos, de buenas autoridades con características democráticas estaría Carlos Joaquín, de Quintana Roo, desde luego hay otros.

"Es muy evidente, es del dominio público que actuó con respeto a los ciudadanos, que no influyó, no utilizó el presupuesto, no permitió que se repartieran despensas, lo que antes se hacía. Es importante reconocerlo porque se logró en todo el país que la gente decidiera libremente, hubieron excepciones, no fue la regla", recalcó.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO dijo que tiene millones de informantes en todo el país por lo cual puede decir que la ciudadanía participó y una prueba irrefutable fue que las elecciones se realizaron de manera libre, con pocas excepciones, es que no hay conflictos postelectorales.

"Nos olvidamos de cómo era antes, se hacía una elección y protestas porque se robaban las urnas, falsificaban actas, compraban votos, usaba el presupuesto, ahora no fue eso lo que predominó, entonces sí fue un avance democrático", expresó.

AMLO confió que en México se acredite la democracia como forma de vida y de gobierno, se afiance y fortalezca el ámbito democrático, que no haya fraudes.