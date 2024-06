“Me gustó mucho el desempeño de Taddei en el INE”: AMLO

Luego de los trabajos de organización del Instituto Nacional Electoral (INE) en las pasadas elecciones del 2 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien, dijo, “no sé si esté sometida a presiones o no, pero actúo bien”.

“Me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE, no sé si esté sometida a presiones o no, pero actuó bien, ha actuado bien”, afirmó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO comentó que siempre estuvo atento a la información sobre los resultados de los conteos rápidos, los cuales, expuso, los del bloque conservador criticaban por la tardanza, uno de ellos, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

La nueva política económica auspicia la prosperidad de todas y todos los mexicanos, desde abajo hacia arriba. Conferencia matutina https://t.co/3uguo7zGXh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 11, 2024

“Uno de ellos hablando y otros también de que qué barbaridad, el INE está muy mal. ¿Con qué autoridad moral opinan?, si ellos, este señor Ugalde en vez de dar a conocer en la noche el resultado del conteo rápido salió a decir que estaba muy cerrada la elección y que dejaban sin información al pueblo. No se atrevieron, y lo que hicieron fue echar a andar el PREP amañado.

“Pero así como si ellos fuesen muy rectos, honestos, eficaces, no, criticando que se estaban tardando en dar el resultado, que estaba muy mal el INE, que se tardaba. Y salió la señora (Guadalupe Taddei), ya dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados”, señaló.

El mandatario federal insistió en que no sabe si existe presión hacia la consejera presidenta del INE, pero “yo estoy muy satisfecho con su desempeño”.

No obstante, aseveró que si fuese por el Instituto Nacional Electoral o por el Tribunal Electoral, “no tendríamos democracia. La democracia la tenemos por el pueblo, no olvidemos eso, y se gana cuando el pueblo decide ser libre”.

Remarcó que ni con la “guerra sucia”, dinero a raudales, control casi absoluto de los medios de información, cuando menos las dos elecciones últimas, no han podido ganar los del bloque conservador, ya que los márgenes amplios de la votación así lo han demostrado que el pueblo quiere la libertad.

“Y cuando dicen vamos a revisar, yo sostengo, qué bueno, voto por voto, casilla por casilla, porque en 2006 cuando el fraude se negaron a contar los votos. Hubo la opinión de estos intelectuales orgánicos, ni vayan a hacer eso porque se pierde y donde se contó, lo poco que se contó, ellos bajaron y nosotros subimos.

“Si se cuentan votos, es muy probable que el bloque conservador pierda más votos, por las mañas que no desaparecen, ya se ha ido avanzando pero todavía. Entonces, yo creo que está bien la señora (Taddei) y hay que esperar el resultado del Tribunal, pero ya la gente está muy contenta, mucho muy contenta y también los que fueron mal informados, ya también se están dando cuenta y están más tranquilos porque fueron engañados”, subrayó.

López Obrador puntualizó que desde la conferencia mañanera se estuvo diciendo a la oposición que el pueblo ya cambió, está más informado, y que “ya no es lo mismo, no es poderoso caballero don dinero, es el pueblo, y siguieron, y siguieron, y campañas, ya a ver vamos a traernos al mejor periodista de Estados Unidos, dos veces Pulitzer, condecorado, Tim Golden, el New York Times”, enfatizó.

KT

