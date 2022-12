AMLO reconoce aumento de casos de COVID, "sin que sea excepcional o grave", afirma

En el último mes ha habido un aumento de los casos de COVID-19, pero no representan un asunto grave, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sí ha aumentado el contagio de COVID, afortunadamente no mucho ni con el daño que causaba pero si ha habido un aumento, se sigue vacunando, aunque sí se sigue dando el COVID. Algunos con síntomas fuertes, otros no tanto, pero no pasa más, no tenemos nada excepcional o grave", dijo el mandatario.

Incluso reveló que durante las reuniones que realiza con su gabinete de salud, se destacó el aumento de enfermedades entre niños.

"Desde hace como un mes empezaron a presentarse enfermedades respiratorias de distintos signos influenza y otras, llamó la atención que en reuniones semanales que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) estaba casi lleno de niños con problemas respiratorias ya se actuó, eso hace 15 días", explicó López Obrador.

Recomendó a la población, principalmente en el norte del país, estar atentos a los pronósticos del clima para evitar afectaciones.

"Informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, no hay situación crítica; las temperaturas han bajado pero no mucho y aquí ya se siente y se va a sentir todavía los próximos días, pero de acuerdo con los pronósticos va a mejorar la situación", confío el Presidente.

