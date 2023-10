AMLO responde y le reprocha al INE retiro del 'posdata' en mañaneras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por solicitar el retiro del “posdata” de las conferencias matutinas dirigido a los conservadores, al asegurar que se trata de una afrenta y una clara violación a la libertad de expresión y manifestación de las ideas, sin embargo, dijo que acatará la petición.

“Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver cómo le hacemos, se le va a hacer caso para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aún cuando es una afrenta, una violación flagrante a la libertad de expresión, de la manifestación de las ideas.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 4 de octubre de 2023. https://t.co/35O7YgJPTh — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 4, 2023

“Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la santa inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Es muy interesante la resolución”, subrayó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que al inicio de la transmisión aún aparecía el “posdata”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó ayer al titular del Ejecutivo federal el retiro de dicho posdata, ya que contiene elementos electorales que pueden influir en la ciudadanía para los comicios del 2 de junio de 2024.

AMLO consideró que los consejeros del INE se nota que son filopanistas y no actúan con imparcialidad.

“Está muy bien todo lo que está pasando porque se clarifica, sobre todo la imparcialidad entre comillas de los del INE, no se les nota, no, que son filopanistas. ¿casi no, verdad? Son independientes, verdaderos jueces, no tienen ninguna inclinación política ni ideológica”, ironizó.

El tabasqueño dijo que ahora ya no podrá llamar conservadores a los de la oposición, por lo cual los nombrará “reaccionarios”, al tiempo que solicitó dar a conocer los argumentos que esgrimió el INE para resolver la prohibición del “posdata”, el cual, adelantó, lo dirá a diario al inicio de la mañanera; “yo lo digo aquí, va incluido”.

Abundó que tras la decisión de los consejeros emitida ayer, lo único que demuestra es que son reaccionarios, clasistas y racistas, “y están a favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular”.

fgr