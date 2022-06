AMLO resalta coordinación con Alfredo Del Mazo; "en campañas, que cada quien agarre su partido", señala

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que ha trabajado de manera coordinada durante su gestión con el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, pero aclaró que en época de campañas, cada quien agarrará a su partido.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Acambay, Estado de México, señaló que no es partidario de la reelección por una cuestión de principios, aparte que deben buscar relevo generacional.

"No hay que tener mucho apego al dinero y al poder, añado -ya estoy chocheando- tengo fuerza, pero a finales de septiembre de 2024 entrego, pero nos faltan dos años y tres meses y vamos a hacer mucho más en beneficio del pueblo".

Por otra parte, el Ejecutivo aseveró que a pesar de la pandemia por COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, la recaudación no se paró, por ello en estos momentos la Hacienda Pública está fuerte y eso permite invertir en los programas de Bienestar.

Además, dijo que los connacionales en Estados Unidos han ayudado mucho en los temas de recaudación y aclaró, que el año pasado enviaron 52 mil millones de dólares que van a 10 millones de familias de los pueblos; las remesas reactivan la economía "y gracias al creador no hubo hambre", puntualizó.

"Y hemos logrado que todos estos programas, al menos cuatro ya estén elevados a rango constitucional, esto es, que ya es un derecho. Y también es un derecho que la atención médica y medicamentos sean gratuitos y esa es una asignatura pendiente, ya que enfrentamos la pandemia y aplicamos 200 millones de dosis, pero ahora que regresó el bicho ya no causa el mismo daño, ya no hay que hospitalizarse, ya no hay fallecimientos".