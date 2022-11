Creación de empleos alcanza récord histórico en octubre: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante octubre se registró el mayor número de empleos en la historia del país.

"Hubo 220 mil empleos en octubre, nuevos empleos y antier y ayer el peso estuvo como a 19.70, es la moneda que más se ha apreciado en el mundo. Entonces vamos bien y vamos a seguir procurando que haya progreso con justicia, crecimiento económico y empleo, pero al mismo tiempo bienestar", manifestó el mandatario.

Señaló que también por segundo mes consecutivo nuestro país se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos lo que significa amplías posibilidades para el crecimiento del país.

Recordó que durante la administración de Donald Trump estuvo a punto de naufragar el Tratado de Libre Comercio.

También es producto de que logramos convencer a Trump de seguir con el tratado y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquiles o chanchamito o ahora acaba de pasar mole de caderas, porque no se quería continuar con el Tratado y se llegó a plantear un acuerdo bilatera,l sin Canadá y nosotros convencimos a Estados Unidos para que continuará el acuerdo y ¿eso que nos da? pues la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo como vecino de nuestro país