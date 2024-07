AMLO respalda a Luisa María Alcalde para la dirigencia de Morena

Ante las aspiraciones de Luisa María Alcalde para dirigir al partido Morena a nivel nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le dio su respaldo, ya que es una mujer inteligente y genial, que ha realizado un papel extraordinario todo el tiempo; propuso que el método de selección interna sea mediante encuestas.

“En el caso de Luisa, no soy objetivo. Imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban cuando estábamos empezando, organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros. Era muy difícil. Que conste que no es propaganda, eh. Todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan yo doy mi opinión”, dijo AMLO.

Aprovechó la conferencia de prensa mañanera para pedir a su vocero Jesús Ramírez que exhibiera el promocional de Morena hace algunos años, donde aparece jovencita la actual secretaria de Gobernación haciendo proselitismo a favor del Movimiento Regeneración Nacional.

El Programa de Mejoramiento Urbano construye entornos dignos, genera empleos e incentiva el sector de la construcción. Conferencia matutina https://t.co/ST0hWbE4ss — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 11, 2024

“Luego la invité ser secretaria del Trabajo, bien, y secretaria de Gobernación, muy bien, pero quien va a decidir, yo para entonces a lo mejor ya no estaré aquí, ¿quién va a decidir?, la militancia, los ciudadanos”, refirió, tras asegurar que la senadora Citlalli Hernández “también muy bien. Todos tienen derecho a participar”.

Respecto a Alcalde Luján insistió en que ha hecho un extraordinario papel, además de ser representante de los jóvenes, y recordó una anécdota con ella en Guanajuato cuando se discutía en la Cámara de Diputados la privatización de las playas del país.

“Llegó y estábamos terminando un acto, y me dijo ‘tengo algo que decirle que es urgente, es que están proponiendo’ (…) ya se habían puesto de acuerdo el PRI y el PAN (…) el caso es que ya habían logrado en comisiones ponerse de acuerdo para modificar una ley del articulo 27 (constitucional) para entregar las playas a privados.

Conversamos con el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del @PJCDMX y del @ConatribMx.



Continuamos escuchando todas la voces en este diálogo que mantenemos de cara a la próxima Reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/l6DbvzABoa — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 10, 2024

“No quiero decir quién era el promotor de esa iniciativa, que está ahorita metido en una polémica. Le digo: ‘Por ningún motivo, si es necesario tomen la tribuna y te regresas ahora’, y se regresó. Estaba (Alfonso) Durazo de diputado y otros de Movimiento Ciudadano, y tomaron la tribuna y como ya no se pudo poner a votación en el pleno la reforma, además venían unas elecciones intermedias y ya no les convenía y el caso es que no pasaron del proyecto autorizado en comisiones al pleno, y esa es Luisa María”, relató.

Respecto al método de elección para dirigente nacional de Morena, el Presidente López Obrador reiteró que siempre ha estado a favor de las encuestas, e incluso, abundó, fue promotor de estas.

“Ayuda mucho porque evita choques, conflictos, divisiones y la encuesta cuando se hace bien es un reflejo apegado a la realidad, lo que la gente piensa. Claro, si se hace mal, si se cucharea, pues no; si se hace bien se tiene lo que piensa el pueblo, el margen de error es mínimo, se evitan muchísimos problemas, por ejemplo la tentación del acarreo en una elección abierta”, expresó.

Dejó en claro que siempre va a defender ese método de selección para mantener la unidad partidista. “¡Claro!, a los adversarios les conviene que haya divisiones. Todo esto que está pasando en los partidos del bloque conservador, yo no me meto en eso de lo que están deliberando.

“Ahí me tratan de meter que el dirigente de un partido (Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI) está cercano a nosotros o de que ellos son opositores verdaderos al Gobierno. Que haya debate, eso no debe de sorprendernos, además es menos aburrida la vida estar escuchando cosas que no se decían antes”, concluyó.

