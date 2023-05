AMLO a Santiago Creel: '¿Para qué hablar? Que siga su camino'

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación del diputado panista Santiago Creel para sentarse junto con la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar y desaparecer los 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial y el dinero enviarlo para becas de la población.

“¿Entonces ya para qué hablar con Creel? Que siga su camino, ahí la lleva; va a tener votos de los ministros, es más ya los tienen, se rayó, adiós, adiós”, dijo el mandatario antes de abandonar el salón Tesorería en Palacio Nacional donde ofrece sus conferencias de prensa.

#ConferenciaPresidente | Viernes 12 de mayo de 2023 https://t.co/vJRrr5jhjG — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 12, 2023

Así dio por terminado el diálogo que inició él mismo el jueves, cuando retó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a presentar una iniciativa de ley para dar por terminados esos fideicomisos.

El panista respondió que aceptaba el reto y puso como fecha el 18 de mayo, el próximo jueves, porque le parecía que con esta medida se afectaría a las familias de trabajadores del Poder Judicial, lo que rechazó López Obrador.

“Bueno, me mandó a decir este Creel que me acompaña a ver a la presidenta de la Corte, no y que además, lo que quiero, fíjense la manipulación y la mentalidad de esta gente, que lo que quiero es perjudicar a la familia de los trabajadores del Poder Judicial

"¿Cómo se les va a perjudicar? si hasta los ministros sí, desaparece ese fideicomiso y se respeta la Constitución ganarían lo mismo que gano yo. Ya quisieran la mayoría de los mexicanos, estamos viendo que los trabajadores, casi 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y yo gano 10 veces más, que ellos ganarían 10 veces más ¿Qué les pasaría? Nada, nada más que ahora no ganan 10 veces más en promedio que lo que gana un trabajador mexicano sino ganan 50 veces más”, aseguró el mandatario.

Insistió en que los ministros violan la Constitución porque las reformas al Artículo 127 establecen que ningún funcionario público puede tener percepciones superiores al Presidente de la República. Aunque otras voces advierten que no se puede aplicar una ley con retroactividad en perjuicio de los trabajadores, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FGR