AMLO pide a Santiago Creel presentar juntos iniciativa para acabar con fideicomisos de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda a presentar juntos una iniciativa para desaparecer los 14 fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destinar esos recursos a programas sociales.

“A ver Santiago vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparézcanlos fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones se les entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas, a ver que resuelve”, manifestó el presidente durante su conferencia mañanera.

Agregó que durante su administración los recursos obtenidos por el combate a la corrupción permitieron financiar diversos programas de beneficio social.

“Todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción es lo que nos ha permitido destinar fondos para adultos mayores , personas con discapacidad , es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no solo es un asunto de justicia es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético”, manifestó.

Y por tercer día consecutivo enfiló sus ataques contra los ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que asegura, son el origen de la decisión de invalidar el Plan B de la Reforma Electoral.

“Es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético, como un impartidor de justicia va a estar ganando 500 mil pesos mensuales, en un país con tanta pobreza”, denunció.

López Obrador presentó los 40 privilegios que había hecho públicos el senador Ricardo Monreal, el miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

