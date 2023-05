El Gobierno mexicano decidió reforzar la seguridad en la frontera sur del país, ante el inminente aumento en la llegada de migrantes que buscarán entrar a los Estados Unidos, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador al aclarar que esta decisión no fue consultada con su homólogo Joe Biden.

“No con él, nosotros tomamos la decisión, sí pero llevan la instrucción de no utilizar la fuerza -¿sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional se suman?- No tengo idea pero sí decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones, porque eso sí le dije al presidente Biden que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, es tratarlos muy bien son politiqueros. Le dije textualmente 'políticos oportunistas' que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera los he estado observado, como se dice en el béisbol, los ando fildeando”, manifestó AMLO en Palacio Nacional.

López Obrador enfatizó que las labores que lleva a cabo la Guardia Nacional consisten más en prevención y contención de los migrantes, aunque se trata de advertirles sobre los riesgos de cruzar el país para llegar a la frontera norte.

“Ayudar en todo cooperar con el gobierno de EU para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera; estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes, hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho o diez mil dólares a migrantes a la frontera hablando de que a partir de hoy y a pueden entrar libremente y es una mentira una manipulación estamos en el sureste informando”, abundó.

El Presidente acusó a los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis, de promover esa política de exclusión a migrantes.

“Legisladores, gobernadores, lo que hizo no es casual el gobernador de Florida, que ya no van a poder trabajar migrantes entonces ¿cómo le van a hacer? y lo mismo el gobernador de Texas y legisladores, entonces hay que actuar de manera precavida evitar que haya una confrontación porque ellos apuestan a eso y quisieran que se generara un conflicto mayor entonces tenemos que estar pendientes para ante todo, evitar la violencia y se puede informándoles a la gente protegiendo a los migrantes, señalando a los provocadores que los hay con medidas preventivas y estar medidas pendientes”, pidió el mandatario.

Recordó que hay una ampliación de visas para ingresar legalmente a territorio estadounidense, por lo que recomendó acudir a estos mecanismos y no correr riesgos innecesarios.

“Hay vías legales para ingresar a Estados Unidos 300 mil visas para Cuba, Venezuela Haití, Nicaragua 100 mil para Centroamérica, todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión del Presidente Biden, de que se entregan estas visas y estamos informando que no se deben correr los riegos que implican atravesar nuestro país, sobre todo riesgos en el transporte que se hace de manera muy riesgosa e inhumana en una caja de un tráiler van 400 o 500 migrantes sin aire, sin oxígeno y con choferes improvisados irresponsables, muchos accidentes donde pierden la vida migrantes además, de secuestros de migrantes por parte de bandas de delincuenct6es como sucede en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala”, enfatizó.

López Obrador adelantó que Laura Carrillo, directora Eejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se encuentra en Washington negociando una ampliación del presupuesto que destina el gobierno de Biden para invertir en programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, que se llevan a cabo en países de Centroamérica.

fgr