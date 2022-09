AMLO propone consulta para dejar al Ejército en calles hasta 2028

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este martes realizar una consulta para que la ciudadanía decida si se extiende hasta 2028 permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.

A pregunta expresa, durante la conferencia de prensa en Palaio Nacional, AMLO dijo estar de acuerdo con la propuesta del PRI con respecto a que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad hasta 2028 y entonces evaluar si debe continuar o no la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército mexicano.

“Está bien. Sí, sí y que se evalúa y que incluso se haga una encuesta, una consulta”, dijo el presidente. “Se le pregunta a la gente, consulta popular”.

Cuestionó qué va a pasar a partir de marzo de 2023 cuando vence el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad.

“¿Qué se hace el ’23? Digo, sí salimos, pero ¿por qué no continúa consolidándose? y se explora esta posibilidad que, yo considero, va a ser mejor“, dijo López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las fuerzas políticas, incluso a los del PAN, a que en temas de seguridad, no se meta la cuestión partidista.

“No lo merece la gente y además, que no me vengan con que están en contra del uso de la fuera y del militarismo porque no les queda, eso es militarismo“, dijo López Obrador.

Dijo que la continuidad de las Fuerzas Armadas se puede someter a un acuerdo.

“Y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso de que se dé el plazo y que se diga: vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente: ¿estás de acuerdo? con los resultados de la GN quieres que siga dependiendo del o que pase a la SSP?”, propuso AMLO.

