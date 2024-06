AMLO urge a aprobar reforma al Poder Judicial; perfila fecha: ‘en septiembre, es el mes de la patria’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este martes que urge la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y para ello puede ser el mes de septiembre próximo.

“Ya se sabe lo suficiente porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado tanto por la delincuencia organizada, como por la delincuencia de cuello blanco”, declaró el presidente en la conferencia matutina.

El mandatario expuso que quiere acelerar la aprobación de la reforma, que permitiría elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, pues “en general está mal el Poder Judicial, entonces, necesitamos esa reforma. Sí, urge”, remarcó.

El lunes, la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum informó que se acordó con López Obrador llevar a cabo una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma que involucre a barras de abogados, escuelas de derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.

El tabasqueño insistió en que espera la aprobación de la reforma al PJ antes de que Sheinbaum asuma el cargo, el 1 de octubre.

“Creo que podría hacerlo el nuevo Congreso, en septiembre, es el mes de la patria. En septiembre podría hacerse, claro, que desde hoy, ya, es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público, porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Están ya moviéndose como siempre lo hacen. Nada más que como se dice en el béisbol, los tengo bien fildeados, ya sé que no les gusta, porque son 20 paquetes de reforma, ésta es la que les da salpullido”, aseguró.

Tras reunión con AMLO, Claudia Sheinbaum afirma que se abrirá diálogo sobre reforma al Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro.

“El que nada debe nada teme”: AMLO sobre reforma

Al reiterar que “el que nada debe nada teme”, convocó al Congreso de la Unión a citar a los foros para iniciar el debate de la reforma constitucional al Poder Judicial, iniciativa que es una de las prioritarias para Claudia Sheinbaum.

Manifestó que los “machuchones” son quienes se oponen a esta reforma porque “no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia?”.

Reforma al Poder Judicial: ¿en qué consiste la iniciativa de AMLO (@lopezobrador_) que se votará en septiembre? https://t.co/95rG2XyLYG — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 6, 2024

Indicó que debido al rechazo de los “de arriba” por la reforma al PJ se da el nerviosismo en los mercados bursátiles. Sin embargo, afirmó, la economía nacional “está muy fuerte”.

“Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo, en la televisión, en la radio, en las columnas de espacios financieros?”, agregó.

Pese a caída, el peso se ha fortalecido, afirma

Resaltó que a pesar de que en estos días el peso perdió un poco frente al dólar, al colocarse esta mañana en 18.45, en este sexenio la moneda nacional no se ha devaluado, sino se ha fortalecido.

Comparó los sexenios anteriores respecto a la situación del peso frente al billete estadounidense, donde con Miguel de la Madrid, se devaluó 4,482 por ciento; con Carlos Salinas perdió 47 por ciento; con Ernesto Zedillo, 187 por ciento; con Vicente Fox, 21 por ciento; con Felipe Calderón la devaluación fue de 26.8 por ciento, y con Enrique Peña alcanzó 56 por ciento.

Peso mexicano se ha fortalecido, afirma AMLO. Foto: Cuartoscuro

En cambio, subrayó, “con nosotros no se ha depreciado el peso, se ha fortalecido, 10 por ciento” a la alza en lo que va del sexenio.

“No hay problema, no hay problema. Es que ellos están pensando, están acostumbrados al chantaje: ‘No, me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación’. Los tenían así, temblando (…) Vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda ”, concluyó.

am