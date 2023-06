Anotados a encuesta insisten a Morena financiar recorridos, fijar topes de gasto...

Al menos la mitad de las corcholatas que participarán en el proceso para elegir al candidato presidencial de la Cuarta Transformación se han sumado a las demandas planteadas a la dirigencia de Morena para que se hagan ajustes a las reglas de la contienda, que originalmente acordó su Consejo Nacional, con los cuales se subsanen algunas omisiones.

Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco se refirieron particularmente al financiamiento por parte del partido guinda y sus aliados, tema en el que coincidieron que deben recibir apoyo formal para obtener los recursos que los aspirantes deberán utilizar en sus 70 días de recorridos de acercamiento con la población.

Esta solicitud, que originalmente también había formulado Marcelo Ebrard, fue retomada por los tres aspirantes e incluso Monreal Ávila planteó que la convocatoria que rige el proceso para la sucesión presidencial de Morena tenga un adendum, ante el cúmulo de dudas y la falta de sanciones a quienes incumplan con los lineamientos que se establecieron.

Reconoció que falta precisar los alcances de este “acuerdo con carácter declarativo”, en el que no se establecieron las sanciones a que pudiera dar lugar el incumplimiento de sus términos, tampoco los topes de gasto, las fuentes de financiamiento para hacer proselitismo y hasta los medios de comunicación con los que pueden o no acudir para difundir su ideario y propuestas.

Debería ser el partido (el que financie los recorridos), las prerrogativas del partido, no hay tope y esa es una ausencia que puede resolverse en un adendum

Ricardo Monreal, Senador con licencia de Morena

En conferencia de prensa se le preguntó al senador que cómo van a fiscalizar los recursos, a lo que él respondió que “ese es otro tema, la fiscalización y la auditoría de los medios”; sin embargo, aseguró que por su parte, los recursos para el ejercicio proselitista saldrán de sus ahorros.

“Ojalá el partido me apoye, pero voy a informar puntualmente. Debería ser el partido, las prerrogativas del partido, no hay tope y esa es una ausencia que puede resolverse en un adendum”, subrayó.

Ricardo Monreal dijo que este planteamiento es compartido por otros aspirantes, por lo que lo presentará formalmente ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para que se resuelva este agregado antes del próximo lunes, cuando iniciarán su promoción, tras inscribirse formalmente en el proceso interno.

El político de Zacatecas, quien este martes solicitó a la Comisión Permanente licencia para separarse del cargo como senador de la República por tiempo indefinido, fue determinante al asegurar que las corcholatas no violarán la ley electoral en sus recorridos informativos, ya que no serán actos anticipados de campaña, sino “actos internos para un puesto que se denomina coordinador nacional o coordinadora de la Defensa de la Transformación”.

Escuché ese planteamiento, le pregunté incluso al dirigente nacional y dijo que estaban viendo esa posibilidad, pero había sido descartada para evitar que se hable del uso de recursos públicos

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación

“No, estamos eligiendo a un coordinador nacional, esa es la denominación correcta. No, vamos a defendernos jurídicamente, porque estamos conforme a la ley, asistiendo y también observando el Estado de derecho”, remarcó.

El petista Gerardo Fernández Noroña explicó que, aunque las respectivas renuncias de todos los aspirantes pondrán piso parejo, éste no lo será tanto en cuanto a los recursos con los que cada uno hará su promoción y recorrerá el país.

Dijo que él depende de su dieta como legislador, por lo que al solicitar licencia tendrá que financiar su actividad proselitista con recursos propios y con el apoyo de la gente que lo respalda. Sin embargo, adelantó que propondrá a la dirigencia de Morena, pero también a las del PT y el PVEM, que conformen una bolsa común que financie a todos los aspirantes.

“Sería una idea estupenda, porque evitaría cualquier gasto por encima, especialmente Morena. Me parece una idea extraordinaria, si se hiciera una bolsa común de Morena, PT y Verde, y se diera una cantidad suficiente; evitaría cualquier financiamiento inadecuado o recurrir a cualquier mecanismo que no va en nuestra lucha o movimiento”, expresó.

Me parece una idea extraordinaria, si se hiciera una bolsa común de Morena, PT y Verde, y se diera una cantidad suficiente; evitaría cualquier financiamiento inadecuado

Gerardo Fernández Noroña, Diputado con licencia del PT

El senador ecologista Manuel Velasco está en la misma tesitura; comentó que las dirigencias partidistas no han resuelto la solicitud, aunque reconoció que “en un inicio lo que se ha planteado es que sea con recursos propios”. Aceptó que se determinó un piso parejo a partir de las renuncias, pero todavía está pendiente definir lo relacionado con el financiamiento.

“Nosotros vamos a enfocarnos en una campaña de propuestas, no de descalificaciones. Nosotros estamos convencidos que en estos momentos nuestro país necesita más acuerdos y menos pleitos”, dijo.

Al respecto, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y también aspirante presidencial, mencionó que utilizará fondos propios y que los transparentará, porque apuntó que la instrucción es privilegiar los encuentros ciudadanos, las asambleas y la austeridad.

Respecto a si considera que Morena debe financiarlos, dijo que fue una propuesta que se analizó, pero que el propio dirigente nacional, Mario Delgado, rechazó su viabilidad.

“Escuché ese planteamiento, le pregunté incluso al dirigente nacional y dijo que estaban viendo esa posibilidad, pero había sido descartada para evitar que se hable del uso de recursos públicos”, declaró.

Se apunta Yeidckol como corcholata y pide licencia

Para que haya más mujeres en la contienda interna y porque dice conocer perfectamente el proyecto de la Cuarta Transformación, la diputada Yeidckol Polevnsky anunció sus intenciones para buscar la candidatura presidencial de Morena en 2024.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora solicitó, de manera sorpresiva, licencia para dejar el cargo y así poder registrarse como aspirante para encabezar la continuidad de la 4T, pues dijo que como resultado del proceso se designará a una persona defensora del movimiento.

“Yo soy fundadora de Morena. He luchado y caminado al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo, conozco el proyecto, sé lo importante y trascendente que es”, dijo desde la tribuna.

La morenista dijo además estar decidida a “luchar” por la transformación que la llevó a renunciar al sector empresarial y “muchas cosas”.

“A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia, sin embargo pido licencia a mi cargo porque muchos compañeros diputados, diputadas y militantes así me lo han pedido, y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta, para lograr el cargo de coordinador de Defensa de la Transformación”, exclamó.

Argumentó que hay muchas personas que aún no comprenden la trascendencia de la 4T, pero también dijo que quienes hasta el momento ya se apuntaron al proceso “son la mejor gente que tenemos”.

“Tendré el honor de estar a lado de grandes compañeros que estarán haciendo el mismo trabajo. Mientras recorremos el país, le diremos a todos de qué se trata este proyecto que muchos no conocen, no entienden, pero que esos muchos son una minoría, porque la mayor parte del pueblo de México definitivamente respalda esa posición. Los resultados hablan por sí mismos”, dijo.

Agregó que hasta ahora sólo hay una mujer registrada en la contienda, en referencia a Claudia Sheinbaum, por lo que “por cuestión de género debe haber más mujeres. debe haber más mujeres en esta etapa y por eso voy a participar, con mucho orgullo, y por ahí nos vamos a ver, estaremos recorriendo el país dos meses”.

Adán Augusto anuncia que se va de Segob el 16

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que se separará de su cargo el próximo viernes, para inscribirse en el proceso interno de Morena en el que se definirá al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación.

Comentó que no le gusta la palabra renuncia, por lo que le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo releve de la actual encomienda que desempeña como encargado de la política interna del país.

Señaló que su salida del gabinete, de su encargo como secretario de Gobernación, no representa un desapego del mandatario federal, sino que ahora buscará apoyar al movimiento de la Cuarta Transformación desde otro encargo, debido a que se inscribirá para participar en el proceso interno del partido guinda.

Por ello, el político tabasqueño enfatizó que su lealtad siempre será con el Presidente de la República y su movimiento por la transformación del país.

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al Presidente que me releve del encargo del cargo de secretario de Gobernación.

“Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre junto al Presidente y acompañando y ayudando en el movimiento con todos, en el movimiento de transformación”, declaró el político.

Tras participar en una reunión con el titular del Ejecutivo federal, en Palacio Nacional, López Hernández aseguró que no va a incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña, porque todavía no son tiempos electorales.

Sobre todo, López Hernández argumentó que la clave está en el concepto de que el proceso es para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación; es decir, no se va a elegir a precandidatos ni a candidatos.

“Yo no voy a celebrar ningún acto anticipado, voy a participar en un proceso que contempla el estatuto y que fue aprobado por el Consejo Político de Morena.

“Una cosa es ser coordinador del movimiento de transformación y otra cosa la candidatura, que no ha iniciado; inicia el 4 de septiembre, si mal no recuerdo; los tiempos están bien delimitados”, indicó.

Incluso, cuando se le preguntó si se visualizaba sentado en la silla presidencial, entre risas declaró: “No puedo hablar de eso”. Sin embargo, mencionó que él no ha platicado con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las actividades que realizarán los aspirantes de Morena y de los partidos aliados, pero insistió en que no hay falta legal.

López Hernández dijo que él privilegiará las actividades que se autorizaron en la convocatoria, de acercamiento directo con los ciudadanos, con asambleas informativas y otro tipo de ejercicios.

Al preguntarle su opinión sobre el evento que tiene programado Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, el viernes próximo, dijo que no tenía conocimiento y que prefería no hacer declaraciones sobre los otros aspirantes.

En la cancha del Congreso, la licencia definitiva de Sheinbaum



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde el pasado lunes por la tarde envió al Congreso capitalino su solicitud de “separación definitiva” al cargo y agregó que este miércoles dará a conocer su propuesta para la designación del Jefe de Gobierno sustituto.

En conferencia de prensa realizada luego de que encabezó el evento Mi Beca Mi Derecho, la mandataria indicó que además de enviar su solicitud habló “con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México buscando que siempre la gobernabilidad de la ciudad por encima de todo”.

Evitó adelantar algún perfil sobre quien propondrá para que termine su mandato como Jefe de Gobierno sustituto y sólo comentó que todo el proceso se llevará a cabo como lo marca la Constitución local.

Mencionó que este miércoles dará a conocer quién se queda a cargo de terminar los proyectos pendientes en la capital, y enfatizó: “El gabinete se queda junto con todo el equipo, porque hay varios temas pendientes”.

La Jefa de Gobierno resaltó que confía en todos los elementos de su gabinete: “Todos y todas son de primera, con mucha convicción, entregados al servicio público, todos son de primerísima y van a cumplir con todos los pendientes que tenemos”.

En ese sentido, dio a conocer que ya está terminada la primera etapa y el reforzamiento de la Línea 12 del Metro, por lo que a partir de ayer comenzaron a circular los trenes hasta Periférico, para realizar pruebas.

Claudia Sheinbaum comentó que a partir del próximo lunes saldrá de gira por todo el país, “tratando de escuchar a toda la gente” y evitó abundar sobre hablar su proyecto político y sobre el proceso interno de Morena, pues, dijo, “ya habrá tiempo de eso”.

Y a pregunta expresa sobre el tema, respondió: “En todo este periodo no me van a oír nunca hablar mal de mis compañeros, nunca. Puedo estar de acuerdo o no en lo que digan, pero aquí discutimos ideas, proyecto, somos positivos y en todo caso los adversarios políticos están en otro lado, no están en la Cuarta Transformación”.

La Jefa de Gobierno externó que se siente honrada de ser la única mujer entre todos sus compañeros que representan la continuidad de la Cuarta Transformación: “Tiene sus retos, pero así representamos a las mujeres, es un símbolo ser mujer y competir por el más alto encargo popular, al mismo tiempo no sólo es que sea mujer, sino también representar los derechos del pueblo de México”.

Respecto a la decisión de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, de no aspirar a ningún cargo de elección popular, Sheinbaum dijo: “Ella se crece ante cualquier reto, la considero una mujer extraordinaria, así que lo que decida, vamos a apoyarla”.

La Jefa de Gobierno negó visualizar desde ahora su posible gabinete a nivel presidencial, pero comentó que “serán personas honestas, conocedoras y de mucha convicción”.

Durante el evento Mi Beca Mi Derecho, Sheinbaum Pardo afirmó el apoyo es un derecho constitucional que beneficia a más de un millón 200 mil estudiantes de educación básica y dio la primicia de que en los próximos meses aumentará cien pesos el apoyo de útiles y uniformes escolares.

Por la mañana, Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que los campeones mundiales del boxeo Floyd Mayweather Jr. y Evander Holyfield, así como el actor de cine Sylvester Stallone, mandaron un mensaje a los mexicanos para que asistan a la próxima Clase Masiva de Box que se llevará a cabo el 17 de junio en el Zócalo capitalino.

Perfilan encuesta

Por otra parte, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, dio a conocer que el candidato de su partido y en su caso de la Cuarta Transformación se definirá hasta septiembre, una vez que concluya el proceso a nivel nacional que está en marcha.

Ramírez Mendoza adelantó a La Razón que “como ya lo hicimos en el 2018 y como nuestros Estatutos lo establecen, lo vamos a hacer por el método de encuesta”.

Explicó que antes de empezar a definir quién será el candidato o candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno para el 2024 deberá terminar el proceso que está en marcha para elegir al abanderado a la Presidencia de la República.

Añadió que una vez que se conozca al ganador del proceso interno referente a la candidatura presidencial, “a partir de esa fecha iniciaremos los procesos en las nueve entidades y lo haremos bajo ese método (encuesta)”.

Sebastián Ramírez no mencionó a ningún prospecto para aspirar a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la capital y dijo que quienes tengan la intención de competir “están en libertad de hacerlo”.

Expresó que los aspirantes morenistas que decidan hacer públicas sus aspiraciones a la Jefatura de Gobierno están en su derecho de hacerlo y compartió que la renuncia de Sheinbaum le causó nostalgia.

“Tuve el privilegio de trabajar con ella, sé que es una mujer incansable, chambeadora, honesta y creo que su legado en la ciudad va a permanecer; estoy contento por ella, por esta nueva etapa en su vida”.

La su MonREALity rumbo a la contienda

El senador con licencia, Ricardo Monreal, lanzó su reality show denominado MonREALity, en el que lo acompañan su familia y colaboradores; promete que será muy divertido.

A través de sus redes sociales, presentó el primer episodio de su reality, el cual presentó de cara a su registro para contender por la candidatura de Morena.

“Al equipo se le ocurrió un reality show, ya verás qué divertido”, expresó el político zacatecano.

Lo mismo resaltó su hija Caty, quien aparece en el reality con su hermana Ana y con “La Reina Marichuy”, esposa de Monreal.

“En este reality show van a poder ver mucha diversión, porque si hay algo que hacemos es divertirnos. La verdad es que aunque ustedes no lo crean, mi papá es muy chistoso, a veces involuntariamente, pero sí es muy chistoso”, dijo Caty.

En tanto, ayer, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso concedió licencia por tiempo indefinido a tres corcholatas Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña a sus cargos de senadores de la República y diputado federal, respectivamente, para competir en el proceso de Morena.

Ejecutivo rechaza actos anticipados de Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el proceso interno de Morena represente actos anticipados de campaña, pero advirtió que al que quiera pasarse de listo, “le va mal”.

Durante la conferencia de prensa matutina, negó que se vaya a incurrir en alguna ilegalidad, porque el partido no va a elegir a un precandidato, sino al coordinador del Comité de Defensa de la Transformación.

Comentó que, una vez que en septiembre se dé a conocer al coordinador o coordinadora, entonces tomará la “batuta” para encabezar todo.

“No están eligiendo al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento hacia delante, la Defensa de la Transformación.

“La verdad es que yo, en septiembre que den a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador o coordinadora del movimiento de transformación, pues ya, hay una dirigenta, hay un dirigente, y él tiene ya la batuta para encabezar todo (…). Uno de los acuerdos que se tomaron es que gobernadores, el Presidente, no podemos apoyar a nadie ni hablar mal de nadie; entonces, yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que haya una coordinadora o un coordinador de Defensa de la Transformación”, declaró.

López Obrador hizo una recomendación que, dijo, no sólo aplica para los simpatizantes y militantes de Morena, pero puntualizó que, en esta etapa, nadie debe menospreciar al pueblo ni pasarse de listo.

“Hay mucha politización en el pueblo de México y no deben de menospreciar el nivel de concientización del pueblo.

“El que anda queriéndose pasar de listo le va mal, esto es un consejo para todos, porque la gente está observando y está muy avispada, muy despierta, muy consciente, muy politizada, muy empoderada; entonces, al que ve, hombre o mujer, queriéndose pasar de listo, estoy seguro que le va a perder, si le tenía, simpatía”, aseveró.

En este contexto, el Presidente de la República cuestionó si la oposición ya presentó las reglas para definir a su candidato, y apuntó que “nomás que no quieran venir a hacer campaña aquí”, a las mañaneras.

“Escuché, a lo mejor no era cierto, de que el presidente del PAN había anunciado que ayer iba a dar a conocer las reglas para elegir al candidato del bloque conservador, ¿no dieron a conocer nada?”, cuestionó.

Al referirse a este tema, se le preguntó sobre el criterio establecido en la convocatoria de Morena, que establece la limitación para que los aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación estén en contacto con “medios reaccionarios y conservadores”, y precisó que no es una prohibición, sino la sugerencia de que “eviten”.

“Está prohibido prohibir. ‘Evitarán’, evita, si puedes. No (es obligatorio), porque no es prohibir; sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios de información o llamados de información son de manipulación y están al servicio de la oligarquía”, aseveró el mandatario.

Asimismo, consideró que quienes luchan por la transformación y por el pueblo también deben defenderse: “Que podamos defendernos y decir: ¿por qué vas a ir allá, si esos están en contra del proyecto de transformación?

“No en contra del Presidente, no en contra del candidato, no en contra del partido, en contra del pueblo.

“Es lo más natural, que no haya simulación, pero, también, por encima de todo, somos libres. El que quiera ir con (Carlos) Loret de Mola, que vaya, nada más con cierta precaución”, finalizó López Obrador.

Expertos ven violación del guinda a la ley



Constitucionalistas y expertos en materia electoral aseguraron que Morena y sus procesos de selección de candidato presidencial violan las leyes en la materia, ya que adelantan los tiempos y ponen en desventaja a otras fuerzas políticas.

En entrevista con La Razón, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa aseguró que la ley electoral establece las etapas del proceso electoral, las cuales marcan el inicio del proceso rumbo al 2024 en la primera semana de septiembre de este año; por ello, dijo, en los procesos internos se debe dar cuenta de cómo se van a llevar.

“Lo que pretende hacer Morena en estos momentos sí viola la legislación electoral, porque todavía no está permitido; se aprovecha de un vacío legal en el sentido de llevar un proceso interno en el que no le van a dar cuenta al INE, pues no estaría en estos momentos en aptitud para estar fiscalizando todos los gastos originados en dicho proceso”, explicó.

Señaló que, por ello, hay un aprovechamiento indebido por parte de Morena respecto de esa laguna legal, porque en términos estrictos no hay una sanción en la que el INE pueda intervenir de manera inmediata, así como poner una sanción.

Indicó que el problema es que los aspirantes de Morena van a estar en medios de comunicación realizando campañas de manera directa, pero que eso no lo puede fiscalizar el INE, y por ello, adelantó que cualquier partido o persona puede denunciar actos anticipados de campaña, para que sea el órgano electoral el que detenga este tipo de procesos internos.

Al respecto, el politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Víctor Manuel Alarcón Olguín, dijo que es evidente que Morena se encuentra en una franca violación a las disposiciones normativas, ya que se adelantan al menos tres meses a los tiempos oficiales.

“El proceso está para arrancar en septiembre, pero Morena se adelanta mucho a los tiempos oficiales y, por ende, vuelve desequilibrada la misma contienda. El problema es los recursos que se van a implementar para las campañas, pues seguramente no los van a fiscalizar”, dijo, respecto a los recorridos que durante 70 días podrán realizar los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación.

Mencionó que el tema ya está muy trastocado y sólo falta esperar las afectaciones en lo electoral, y agregó que se tendrá que revisar de dónde proviene el dinero que usarán para dichos recorridos.

“Se tiene que hacer toda una revisión sobre su financiamiento, porque es un tema muy importante. Es evidente que Morena hace un proceso de campaña fuera de los tiempos legales y nadie les llama la atención”, añadió.

Gustavo Urbina, profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió en que las reglas aprobadas en Morena se adelantan a los tiempos legales, lo que se traduce en renuncia de secretarios y funcionarios, en una acción “sumamente grave”, ya que el propio INE aún no ha aprobado su propio calendario.

Dijo que es importante conocer a los funcionarios que relevarán a los que se van, ya que se puede perfilar cómo quiere el Gobierno diseñar su política en el último año de ejercicio, sobre todo en temas pendientes como la crisis por fentanilo y la de seguridad, entre otros.

Opinó que lo que es un reto mayor es “la reconfiguración del INE ante todos estos actos anticipados y la ola de violaciones que se espera de la ley electoral”.