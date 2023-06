Nahle y Sheffield alistan su salida del gabinete

En la reunión que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con los miembros de su gabinete legal y ampliado, además de Adán Augusto López Hernández, le manifestaron la posibilidad de su salida Ricardo Sheffield, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); Rocío Nahle, de la Secretaría de Energía, y Margarita González, de la Lotería Nacional.

Tanto a la llegada al encuentro, que se realizó en Palacio Nacional, como a la salida, los demás aspirantes a candidaturas evitaron confirmar si le notificaron al primer mandatario la decisión de renunciar a sus posiciones para buscar otros cargos de elección popular.

Así sucedió con María Luisa Albores, de la Secretaría de Medio Ambiente, y Ariadna Montiel, de la Secretaría de Bienestar, quienes sólo sonrieron ante las cámaras de los medios de comunicación ante la pregunta de si buscarían la gubernatura de Puebla y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente.

Quienes sí precisaron abiertamente que no van a dejar el gabinete fueron los titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer; Turismo (Sectur), Miguel Torruco; Salud (Ssa), Jorge Alcocer, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, así como Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.

Desde ayer temprano, quien también aclaró que no dejará el gabinete federal para buscar la candidatura a la Ciudad de México es Rosa Icela Rodríguez, que afirmó que se mantendrá al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Gráfico

Antes de la reunión que el Presidente de la República sostuvo con los miembros de su gabinete para definir a quienes renunciarán a sus cargos, el mandatario descartó que esta situación vaya a afectar la marcha de su gobierno.

Mencionó el caso de Rodríguez Velázquez, a quien, dijo, le hicieron dos propuestas, una de ellas “tentadora”, por lo que le preguntó directamente a la secretaria.

“(Las renuncias del gabinete) no perjudican la marcha del gobierno; además, vamos a sustituir, en los casos en que vayan a participar como candidatos, por mujeres, por hombres con convicción, con principios, no va a haber ningún problema. Además, tienen derecho a participar. A Rosa Icela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso. Tuvo dos propuestas y le dije: ‘¿vas a querer o no vas a querer?’”, expresó.

La misma titular de la SSPC tomó la palabra durante la conferencia mañanera y precisó que le pidió al Presidente de la República mantenerse como parte del gabinete y al frente de la misma dependencia.

“Hay dos propuestas y yo le pedí (al Presidente) que, por favor, me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor Presidente que hemos tenido en los últimos tiempos.

“Me hicieron otra propuesta y le dije: ‘¿me permite seguir en su gabinete?’. Creo que aceptó. Hasta ahí, ya dije que me quedo en seguridad, Seguridad y Protección Ciudadana; aquí seguiré, sirviendo a los mexicanos y también con mis compañeros de gabinete todas las mañanas”, declaró.

Ante la respuesta, López Obrador le agradeció por mantenerse al frente de las tareas de seguridad del país: “Vamos bien y con ella es una garantía, entonces yo le agradezco mucho”, dijo, y entre risas evitó responder si a Rodríguez la propusieron para ser candidata a la Jefatura de Gobierno, y sólo comentó: “estaba tentador lo otro”.

Aunque la reunión del mandatario federal fue para que los funcionarios de su gabinete le precisaran si buscarán o no una candidatura, muchos de los asistentes no precisaron ante los medios si habían hecho tal notificación.

Así sucedió con Zoé Robledo, director del IMSS, quien aspira a la candidatura en Chiapas; así como Javier May, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y Octavio Romero, de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes buscan la candidatura al gobierno de Tabasco.

Sobre la posición que ocupará a partir de la salida de la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López Hernández, quien formalizará su renuncia a partir del viernes próximo, César Yáñez, actual subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, se limitó a señalar que “hay que esperar”.

Los funcionarios evitaron hacer confirmaciones porque comentaron que el anuncio formal corresponde al Presidente López Obrador.

Designan a coordinadores del guinda y PVEM

El grupo parlamentario de Morena en el Senado aprobó la designación de Eduardo Ramírez, como nuevo líder de la bancada y de César Cravioto como integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Así lo determinaron, por unanimidad, los 53 senadores que forman parte del grupo, quienes se reunieron la tarde de ayer para definir a quienes sustituirán a Ricardo Monreal, cuya licencia fue aprobada este martes por la Comisión Permanente, y será válida a partir del próximo viernes.

Monreal expresó que se va del Senado tranquilo, porque de las manos de Eduardo Ramírez y César Cravioto en la Jucopo, así como de Alejandro Armenta en la Mesa Directiva, se garantiza un trabajo legislativo eficaz y leal al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

Por su parte, el grupo parlamentario del PVEM designó a Raúl Bolaños-Cacho Cué en la coordinación del Senado, en sustitución de Manuel Velasco, que también participará en el proceso para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación.