Anuncia AMLO iniciativa para reducción al 50% de IVA e ISR en fronteras del país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de concluir su mandato enviará una iniciativa de ley al Congreso para que en las fronteras del país se reduzca al 50 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

El titular del Ejecutivo federal asistió a la presentación del Segundo Informe de Resultados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, evento en el que manifestó su respaldo a la mandataria estatal.

“No acostumbro a acompañarlos (a los gobernadores) en sus informes, esto es una excepción, lo hago por el amor sincero que le tengo al pueblo de Baja California y por la simpatía que tengo con la gobernadora de este gran estado de Baja California, por Marina del Pilar”, indicó.

En ese contexto, dio a conocer que mandará una iniciativa al Poder Legislativo para la reducción del IVA y el ISR en las fronteras norte y sur, y señaló que también estará garantizado que no haya incremento en los precios de los combustibles.

“Antes de concluir el mandato presidencial enviaré una iniciativa de ley al Congreso para mantener tanto en la frontera norte como en la frontera sur la reducción del IVA y del ISR al 50 por ciento y se mantendrá todo el apoyo a la frontera en cuanto a los precios de los combustibles, es decir, no van a haber aumentos en términos reales”, declaró.

En el mensaje que ofreció ante los asistentes, después de que Ávila Olmeda rindió su informe, López Obrador también hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por las tareas de pacificación que hacen en el país y porque ahora también contribuyen en la construcción de obras públicas.

“Quiero que se sepa, que se oiga bien y que se oiga lejos, he contado, desde que soy presidente, con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, el pueblo de México tiene un Ejército que lo representa con mucha lealtad (…). Por si fuese poco, ahora nos está ayudando en labores de seguridad, antes no lo permitía la Constitución, contamos con más de 300 mil elementos de la Secretaría de la Defensa, 75 mil de Marina, pero no podían participar en labores de seguridad pública, logramos afortunadamente una reforma constitucional y ahora Marina, Defensa y la recién creada Guardia Nacional trabajan juntos con policías estatales para garantizar la paz de nuestro país”, destacó.

TE PUEDE INTERESAR Resultados del Tris de hoy 12 de noviembre del 2023. Conoce los números ganadores

El Presidente de la República anunció un conjunto de 10 compromisos con Baja California, entre los que se incluye la conclusión, con el apoyo de los ingenieros militares, de distintas obras, como el Viaducto de Tijuana, la Garita de Otay II y la remodelación de todas las aduanas del estado, para lo que se destinarán más de 20 mil millones de pesos.

Además, aprovechó para agradecer, desde este estado fronterizo, a los paisanos migrantes por los 65 mil millones de dólares que envían como remesas para apoyar a sus familias y que, actualmente, dijo, representan la principal fuente de ingresos que tiene México: “Un aplauso para los migrantes mexicanos”, expresó.

Síguenos también en Google News

Leo