El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró listo para el segundo debate presidencial a celebrarse este domingo en los estudios Churubusco al sur de la Ciudad de México.

“Ya está todo listo en los estudios Churubusco para recibir el segundo debate presidencial, estamos ahora en un ensayo con la moderación. Estamos haciendo unos cambios técnicos, pues ahora cada uno tendrá su cronómetro, entre otros”, explicó la presidenta de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey.

Anuncia INE cambios al formato en segundo debate Jorge Butrón

Señaló que entre los cambios se encuentran que el formato sea de tres a cuatro bloques, además de nuevos temas, como crecimiento, inflación, empleo, pobreza, desigualdad, cambio climático, infraestructura, desarrollo sustentable y campo.

Indicó que los candidatos pidieron cambios técnicos, como retirar pantallas para que no se distrajeran, las preguntas de los ciudadanos serán por video, igualar tomas para los tres; respeto a la asistencia del foro para los consejeros, éstos no asistirán para que no haya contacto visual con las y el aspirante. Además, en el foro los candidatos sólo estarán acompañados de una persona que les ayude, pero sin mayor asistencia.

En este tema, el consejero Jaime Rivera dijo que los invitados especiales estarán afuera, en una zona especial donde puedan ver el debate; asimismo, adelantó que depende de cada consejero asistir al lugar, pues al menos cuatro no van a estar (Carla Humphrey, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera).

Para la llegada de los candidatos, se prevé que el primero en asistir sea Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, en segundo sitio, Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México y al final, la abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Destacar que los moderadores del segundo debate “sí” aceptaron el pago por sus servicios.

