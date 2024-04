Luces rojas y barras neón, así será el nuevo set del debate presidencial.

Un fondo oscuro con lo que parecieran ser una simulación del universo, con barras neón en color azul acompañadas de una iluminación en color rojo conforman el nuevo set donde este domingo se llevará a cabo el segundo debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Momentos antes del recorrido por los Estudios Churubusco, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que “las fallas que pudieron haberse presentado corresponden a la parte técnica, no a la voluntad del instituto”.

En ese sentido, dijo que la meta es que no haya más fallas técnicas, como ocurrió en el primer encuentro entre las y el presidenciable.

“Nosotros estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y la no existencia de errores. Lo otro sería desastroso aceptar que, de entrada, piensa que puede haber errores. Lo que debemos garantizar es que no haya ni un solo error técnico, logístico, de seguridad”, sostuvo.

Ante la inquietud manifestada por Morena respecto a la forma en que se eligen las preguntas y la composición del padrón electoral, Taddei Zavala comentó que hay certeza sobre la integridad de la lista nominal y recordó que todas las preguntas serán sorteadas, por lo que “no tendrán ningún manejo por parte del Instituto para cambiar”.

“La responsabilidad de la autoridad electoral es darle tranquilidad a los representantes de las candidaturas… no hay manipulación por parte del Instituto para ninguna pregunta”, declaró.

Aunque la definición y distribución de espacios, así como de quienes estarán dentro se encuentra en proceso, dijo esperar que las y los consejeros puedan acompañar presencialmente el debate, porque este nuevo escenario se presta a que estén todos.

“Todo eso se está revisando, no hay una postura rígida de ninguna de las partes y hay que convenir en lo mejor que abone para el debate”, declaró.

Además, resaltó que la presidenta de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey, ha mostrado apertura para escuchar las manifestaciones de los partidos en cuanto a los lineamientos a aplicar en el segundo debate.

Sobre la protección a las y los candidatos, aseguró que las mesas de seguridad trabajan de manera ágil y hay personal enfocado en esta labor de atención a las 360 solicitudes de protección que se han presentado, de las cuales 60 corresponden a nivel local y el resto, a federal.

Taddei Zavala también respondió a los cuestionamientos sobre el por qué la canciller Alicia Bárcena dio a conocer antes que el INE la cantidad de electores en el extranjero que serán reincorporados al patrón electoral.

Recordó que el INE y la SRE firmaron un convenio de colaboración en esta materia y ambas instancias dan seguimiento a los registros que se reciben y se validan.

