Vecinos de Cuauhtémoc quieren echar a migrantes

Vecinos de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc bloquearon el cruce de las calles Bucareli y General Prim para exigir a la Secretaría de Gobierno, al Jefe de Gobierno, Martí Batres y a la demarcación que se reubique a los migrantes que albergan en la plaza Giordano Bruno y alrededores.

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 de este miércoles, alrededor de 25 personas se pararon con playeras y pancartas con la leyenda, "la calle no es albergue", para solicitar a las autoridades que pongan en marcha acciones y girar instrucciones al Instituto Nacional de Migración (INM) liberar la plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia antes mencionada.

Emmanuel Ruíz, vecino de la zona, dijo que al no haber albergues para los migrantes se violan sus derechos y a la par, los de quien viven a los alrededores, por lo que con un megáfono en mano, gritaba: "hoy estamos en solidaridad con nuestros hermanos migrantes".

"Migrar es un derecho", se lee en carteles de la zona. Foto: Eduardo Cabrera/ La Razón

Patricia Vivar, otra de las vecinas de la colonia Juárez, dijo que la aglomeración de extranjeros provocó diversas inconformidades, entre ellas, reclamó que hay poca higiene por parte de los extranjeros. "No se limpia, no se barre, no se lava, la fauna nociva esta terrible, hay niños y ya viene la época de lluvia, esta muy difícil", dijo.

Son aproximadamente 150 casas de campaña las que están instaladas en la plaza Giordano Bruno, donde niños juegan descalzos, mientras sus padres lavan ropa en cubetas y tienden la ropa en los muros, también se ven tendederos instalados.

Una mujer de nacionalidad Venezolana que está en el campamento migrante y cocinaba en una pequeña estufa eléctrica, resaltó que en varias ocasiones los vecinos los han apoyado con despensa, comentó que prefiere no permanecer en un albergue.

Bloquean las calles calles Bucareli y General Prim para exigir la reubicación de personas migrantes. Foto: Eduardo Cabrera/ La Razón

