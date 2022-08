Anuncia SEP plan contra deserción y rezago… apenas va por diagnóstico

El ciclo escolar que ayer comenzaron 24.4 millones de estudiantes de educación básica arrancó sin un diagnóstico sobre los daños que causó la pandemia, con una estrategia incompleta, sin datos claros sobre deserción escolar y con una coordinación a medias entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los estados.

Apenas el 27 de agosto, la SEP presentó la Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas Continuas Completas y de Excelencia, con la que se buscará abatir el rezago educativo y erradicar el abandono escolar.

Este plan, que descansa el peso de la responsabilidad en los maestros, comprende las instrucciones para el inicio de la Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos, con el que se pretende dimensionar el tamaño del problema y en el que plantea los pasos para que los docentes evalúen áreas de Lectura, Matemáticas y Formación Cívica y Ética.

El documento “invita” a los maestros a detectar las causas de las respuestas de sus alumnos, los factores del “bajo aprovechamiento del alumnado”, e identificar si las fallas se dieron en casos particulares o a nivel grupal, para lo cual también “sugiere” plantear estrategias de solución.

Sin embargo, algunos de los componentes de esta estrategia aún no están listos. Tal es el caso del “Mecanismo para favorecer la permanencia y el egreso oportuno”, en donde algunas de sus guías aún no se encuentran disponibles.

El nuevo plan no es consecuencia de un verdadero diagnóstico ni de los aprendizajes después de la pandemia, ni de las debilidades del sistema educativo nacional

Irma Villalpando, Doctora en Pedagogía

La evaluación sobre la deserción es significativamente discordante entre los propios documentos de la SEP, pues en la presente estrategia señala que la matrícula del ciclo 2021-2022 tuvo 483 mil 499 estudiantes menos respecto al anterior.

Sin embargo, en el documento Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas y Mejorar los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica, publicado en abril pasado, señala que la estimación de alumnos no inscritos fue de 146 mil 611. En el mismo documento refiere que la cifra de estudiantes no incorporados en el ciclo 2020-2021 fue de 656 mil 72, lo que es considerablemente menor a lo referido por el Inegi, el cual advirtió sobre la deserción de tres millones de alumnos a causa de Covid-19 y por falta de recursos económicos.

Especialistas consultadas por La Razón advirtieron que, dado que la evaluación apenas comenzará, el nuevo marco educativo, que tendrá una prueba piloto en octubre, no tendrá bases en la crisis actual.

“El nuevo plan no es consecuencia de un verdadero diagnóstico ni de los aprendizajes después de la pandemia, ni de las debilidades del sistema educativo nacional”, dijo Irma Villalpando, doctora en Pedagogía.

La especialista consideró que esta evaluación llega con demora, pues lo adecuado era contar con un estudio entre el ciclo anterior y el actual, ya que ahora queda la duda sobre cómo acabaron el año.

No sabemos cómo llegan (los alumnos), a dónde vamos y tampoco sabremos en dónde estamos parados hoy, para que en un año nos digan que el plan de estudios funcionó muy bien y que las niñas y los niños sí aprenden mejor

Alma Maldonado, Investigadora del Cinvestav-IPN

En ese sentido, cuestionó la prudencia de impulsar ahora un cambio en el marco curricular, cuya propuesta de cambio “no es menor”, cuando lo necesario es dotar a las escuelas de recursos que permitan recuperar contenidos perdidos y alumnos.

Alma Maldonado, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, destacó que, debido a que el diagnóstico será muestral, no permitirá evaluar la situación real en el país.

“Sin eso no sabemos cómo llegan (los alumnos), a dónde vamos y tampoco sabremos en dónde estamos parados hoy, para que en un año nos digan que el plan de estudios funcionó muy bien y que las niñas y los niños sí aprenden mejor”, dijo.

Ambas coincidieron en que la evaluación que harán los docentes es fundamental, pero insuficiente para conocer el panorama nacional, razón por la cual indicaron que será necesario dotarlos de presupuesto y un instrumento más integral.

Es un tema más con qué saturar a los profesores, cuando hay temas prioritarios, como la recuperación de aprendizajes de los miles de niñas y niños que estuvieron casi dos años sin ir a la escuela

Arcelia Martínez, Investigadora de la UAM

Sobre el tema, Arcelia Martínez, investigadora de la UAM, consideró que el nuevo plan de estudios y la prueba que se implementará “es, sin duda, un tema más con qué saturar a los profesores, cuando es claro que hay temas prioritarios, como la recuperación de aprendizajes de los miles de niñas y niños que estuvieron casi dos años sin ir a la escuela, o en procesos de educación a distancia muy incompletos, por decir lo menos”.

El documento refiere que a la estrategia nacional, se sumarán los estados en la medida de sus necesidades y la respuesta a los desafíos educativos, ante lo cual se advierte que sólo diez entidades han apostado a políticas paralelas para atender la deserción escolar y el rezago educativo, como lo publicó ayer este diario.

Regresan 24 millones de forma presencial a aulas

El Gobierno federal declaró inaugurado el ciclo escolar 2022-2023, en el que cerca de 24 millones de estudiantes en nivel básico y 1.9 millones de profesores, así como 232 mil escuelas en todo el país, regresaron a los trabajos presenciales luego de dos años de clases virtuales, informó Delfina Gómez Álvarez en su penúltimo día al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la presentación, la funcionaria defendió los nuevos planes de estudio: “no es de alguna ocurrencia como algunos medios he escuchado o he leído. Es producto de un trabajo que ha sido gracias, no sólo de maestros frente al grupo, sino expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños, diferentes secretarias del gabinete”.

En este ciclo que inicia se habrán de cumplir 190 días efectivos de clases; 650 mil trabajadores de la educación ya recibieron su basificación y otros 167 mil ya tienen plazas asignadas, por lo que además de contar con certeza laboral, también recibieron un incremento salarial de 7.5 por ciento, dijo Gómez.

Agregó que actualmente son 18 mil los planteles que cuentan con servicio de Internet y en próximos meses se incorporarán otros 21 mil gracias a la labor de la CFE.

Destacó que los estudiantes que no lograron ingresar a la UNAM o el IPN cuentan ahora con 64 mil espacios en los 145 planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, atendidos por mil 733 docentes.

Entre la alegría y el caos, el regreso a la escuela en CDMX

Las prisas por salir a tiempo de casa y evadir el tránsito para llegar con prontitud a la escuela regresaron a la Ciudad de México. Después de dos años y medio de confinamiento, primero total y luego parcial, este lunes más de un millón 800 mil niños regresaron a las aulas para tomar clases de forma 100 por ciento presencial en las 16 alcaldías.

Desde antes de las 8:00 de la mañana se observó a decenas de pequeños uniformados con mochila en la espalda y cubrebocas, ingresar a sus escuelas, algunos con ánimo, otros todavía con sueño, pero visiblemente felices.

A las afueras de la primaria Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, los pequeños con uniforme rojo, en compañía de sus padres o tutores, comenzaron a llegar antes de su hora de entrada.

La pequeña Gaby, de ocho años y todavía con sueño, se dijo “muy contenta” por volver a las clases y tener oportunidad de ver de nuevo a sus compañeros. Para su madre, el retorno completamente presencial es un signo de que “la vida se normaliza” tras la pandemia.

Aunque la alegría por volver después de más de dos años de “nueva normalidad” inundó a muchos niños y padres de familia, el retorno también significó caos vehicular y tumultos en el transporte público.

Entre las 7:00 y 8:00 de la mañana hubo caos en la línea B del Metro que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, en donde hubo demoras de hasta media hora en el paso de los trenes, lo que generó descontento entre los usuarios.

La misma situación se reportó en la línea A que corre de Pantitlán a Los Reyes, mientras que el caos vehicular se observó a las afueras de los centros educativos, por los padres de familia que hacían doble fila con sus autos para dejar a sus hijos.

El regreso a clases estuvo resguardado por casi siete mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y tres helicópteros cóndores,.

A las afueras de la primaria Revolución, el secretario de Gobierno, Martí Batres, afirmó que el retorno se realizó “sin contratiempos”.

En tanto, desde muy temprano niños de la Escuela Japón, en la Gustavo A. Madero se formaron para ingresar al colegio. Todos portaban su cubrebocas y un kit de higiene con jabón, toallitas y gel antibacterial.

Este plantel recibió ayer a cerca de 400 alumnos.

Suspenden regreso a clases en Zacatecas debido a la violencia



La Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Académico del Mineral suspendieron clases ayer debido a la violencia que no cesa en la entidad.

A través de un comunicado, la UAZ mencionó que “con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, particularmente estudiantil, de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura, se suspendieron las actividades académicas presenciales el lunes 29 de agosto, realizándose éstas de manera virtual”.

Mientras que el IPN compartió en redes sociales el aviso de la suspensión de clases: “Estimada comunidad politécnica, se les informa que quedaron suspendidas las actividades del 29 de agosto. Estén atentos a los canales de comunicación”.

De igual forma, la Secretaría de Educación del estado decidió aplazar hasta el próximo jueves el regreso a las aulas para los niños de preescolar, primaria y secundaria de los municipios de Valparaíso y Fresnillo.

Y es que durante la madrugada de este lunes se reportaron nuevos bloqueos, quema de vehículos y “patrullajes” de sicarios en camionetas, mientras que diferentes puntos carreteros amanecieron con dispositivos “ponchallantas”.

Usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de varias camionetas con gente fuertemente armada circulando en la madrugada por los municipios de Sombrerete, Río Grande, Calera y Fresnillo.

Los usuarios denunciaron que los policías municipales de esas demarcaciones se negaban a hacerles frente a los hombres armados, porque los superaban en número y en armamento.

La furia se desató en las redes, ya que decenas de internautas refirieron no ser prioridad para las autoridades debido a que, coincidieron, no se vio presencia de la Guardia Nacional ante los “patrullajes” de grupos armados.

La falta de acción de las autoridades estatales provocó que durante la tarde de ayer se posicionara en Twitter el hashtag #NoAdoctrinesEduca, mediante el cual le llovieron críticas al Gobernador David Monreal.

Muchos camioneros rechazaron la “solución” que les ofreció el Gobierno estatal, de no transitar en las carreteras, pues, dijeron, miles de familias dependen del transporte de carga y de pasajeros.

En tanto, ayer se reportó que un hombre fue asesinado en la comunidad de Santa Ana del municipio de Fresnillo, mientras que una vivienda y un vehículo aledaños al lugar del homicidio fueron incendiados por un comando armado que irrumpió en esa población rural.

Respecto a esta ola de violencia, el Gobernador David Monreal Ávila afirmó que el crimen organizado “ha sido a veces hasta inteligente; lo que sucedió ahora el fin de semana, no es sino la consecuencia quizá, de sus propias estrategias y sus métodos, si ustedes lo comparan o lo ven, intentaron hacer lo mismo que hicieron en Guanajuato, lo que hicieron en Guerrero, lo que hicieron en Colima, lo que hicieron en Baja California, lo que hicieron en Chihuahua. ¿Qué hacen? Intimidan a la sociedad”.

Respecto a la suspensión de clases, el mandatario descalificó la decisión de UAZ y afirmó que el Gobierno estatal no dio la instrucción de aplazar el regreso.

“Acabo de hablar con el rector y ojalá que no sea el pretexto para no ir a las escuelas. Es autónoma la Universidad, pero no para la formación. No sé qué haya pasado pero lo que sí sé es la molestia de los alumnos que vinieron desde sus municipios haciendo un esfuerzo para encontrar que no hay escuela. Espero que mañana enmienden esto”, advirtió.

Con información de Jorge Chaparro, Frida Sánchez, Daniela Wachauf y Ana Cureño