Aprietan a tabacaleras y prohíben vapeadores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores, dispositivos que se usan para inhalar un vapor que comúnmente contiene nicotina.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, ayer 31 de mayo, el jefe del Ejecutivo lamentó que los padres no conozcan el daño que pueden ocasionar.

“Porque estoy seguro… me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasiona. Es un asunto de información… da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos”, manifestó.

Durante la conferencia matutina, destacó que, independientemente del decreto, es poner el tema sobre la mesa. Ahí, mostró un cigarro electrónico.

Cuestionado dónde lo adquirió, manifestó que se lo mandaron. “Aquí me llega de todo, o sea me lo entregan, ya les dije que ya no hay Cisen, ya no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia del pueblo”.

Estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres, padres, no saben el daño que ocasiona; es un asunto de información; da hasta cierto prestigio, y se piensa que no son dañinos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En su intervención, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que la industria del tabaco amenaza a la niñez y adolescencia: “Están logrando que, desde edades muy tempranas, siete años, ocho años, nueve, 10, 11 años, empiezan a explorar los productos del tabaco, que son invariablemente dañinos y adictivos”.

“Lo hacen de una manera grosera, pero también disfrazada, como suele hacer la industria del tabaco, con un discurso engañoso. Es abierto y grosero porque los productos están diseñados para atraer la atención de los niños. La mercadotecnia, la formación de presentación, es atractiva para nuestra niñez en esta era”, dijo.

El funcionario abundó que están produciendo vapeadores que contienen saborizantes, de fresa, guayaba, mango, postres, “que de por sí son comida chatarra y eso hace apetecible para la niñez el consumo de estos productos”, denunció.

López-Gatell destacó que la gran mentira es que son menos dañinos, que es una alternativa al cigarro, y presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo.

La Secretaría de Salud ha lanzado dos alertas sanitarias: la primera, el 5 de noviembre del 2021, por los graves daños a que ocasionan estos dispositivos, y la segunda, calificándola como alerta máxima, emitida el 19 de mayo, por la detección de la sustancia química acetato de vitamina E como ingrediente para la elaboración de productos de vapeo.

Además, han efectuado 158 operativos de verificación y se han decomisado nueve mil 582 unidades y máquinas de venta, de acuerdo con la presentación que fue difundida en la conferencia.

DAN RECONOCIMIENTO

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la OMS, otorgó un premio al Presidente López Obrador por su compromiso para atender el tema, principalmente en prevención del consumo de tabaco.

Miguel Malo Serrano, representante de la OPS, expuso que este año la nominación mexicana fue presentada por el Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco.

“De manera que este premio especial de reconocimiento del director general de la OMS, es el reconocimiento a su liderazgo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México. Sus gestiones llevaron a la aprobación unánime de las gestiones de la Ley General de Control de Tabaco en 2021”, subrayó Malo Serrano.