Aprueba Senado renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN

Con el rechazo de la oposición, el Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

MÁS INFORMACIÓN Arturo Zaldívar presenta a AMLO renuncia como ministro de la SCJN

Con 63 votos a favor y 43 en contra, el Pleno de la Cámara Alta confirmó la renuncia, que previamente había aceptado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

✅ Con 63 votos a favor y 43 en contra, se aprueba la renuncia como ministro de la @SCJN presentada por @ArturoZaldivarL. — Senado de México (@senadomexicano) November 15, 2023

“El Senado de la República, en ejercicio de la facultad prevista por los artículos 76, fracción octava; 89, fracción decimoctava, y 98, párrafo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la renuncia del ciudadano Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, puntualizó la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera.

Mientras que los senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural e independientes reprocharon que Zaldívar sale “por la puerta de atrás” de la Suprema Corte, las bancadas oficialistas de Morena, PVEM, PT y PES salieron en su defensa.

El petista Joel Padilla Peña aseveró que no se debe valorar esta renuncia a partir de la “politiquería”, sino desde la perspectiva de que se trata el ejercicio de su derecho.

La morenista Imelda Castro dijo que en lugar de negar la renuncia, la oposición debería hacer un reconocimiento a las aportaciones que ha hecho Arturo Zaldívar, pero dijo que no lo hacen por mezquindad.

“Ninguna persona tiene que ejercer un trabajo para el cual ya no se siente satisfecho, porque como lo expresa el ministro Zaldívar, él considera que su ciclo ya se encuentra terminado. Se trata de una declaración sincera y de carácter personal (…). Negar la renuncia sería coartar el derecho de cualquier persona”, argumentó.

Como nuevo integrante de las bancadas de la 4T, el ahora senador pevemista Jorge Carlos Ramírez Marín defendió la aceptación de la renuncia de Arturo Zaldívar y señaló que el derecho que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador de proponer a cinco integrantes de la Corte será igual a lo que en su momento hizo el expresidente Felipe Calderón.

“(Vicente) Fox no nombró tres ministros, nombró cuatro; el presidente (Enrique) Peña, tres, y el presidente (Felipe) Calderón, cinco, los mismos que terminará nombrando el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

Sin embargo, no todos los morenistas respaldaron la renuncia de Zaldívar, pues Alejandro Rojas Díaz Durán, sustituto de Ricardo Monreal, advirtió que es violatoria de la Carta Magna: “Esta renuncia del ministro Arturo Zaldívar viola la Constitución, en el artículo 98, porque no hay ninguna causa grave”, manifestó.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, le advirtió a la aspirante presidencial de Morena que lo que se lleva a su equipo es un “juez desnudo éticamente”.

“Zaldívar no honra este poder judicial y por eso debe salir. Zaldívar es un pobre juez desnudo éticamente, eso es lo que ha ganado la campaña de Claudia Sheinbaum y a ella se lo digo, cuidado, a Zaldívar no le interesan los más vulnerables, le interesa no ser marginal, como lo dice su renuncia, le interesa un puesto que no puede tener en dos años”, manifestó.

La panista Kenia López Rabadán le dijo a Zaldívar que “se irá por la puerta trasera al basurero de la historia”, con lo que coincidió la ahora senadora del PRI, Nancy de la Sierra: “Arturo Zaldívar pasará a la historia porque su renuncia al Ejecutivo representa un proyecto político, da pena ajena. Pasará a la historia, pero por la vergüenza (…). Pasará a la historia con esta causa grave inexistente. Ojalá haya valido la pena este brinco a la politiquería para ser porrista”, aseveró.

El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que lo más lamentable era que Arturo Zaldívar conversara que abrazó un proyecto político y que hace tiempo que dejó de tener aportaciones representativas al Poder Judicial.

Para el senador Emilio Álvarez Icaza se trató de un acto de confesión porque “él decidió arrodillarse y convertirse en el paje presidencial” y aseveró que “Zaldívar se va con la vergüenza, con la indignidad y con la incongruencia de su historia”.

FGR