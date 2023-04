Armenta 'pelotea' responsabilidad de nombramientos del Inai a Jucopo

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, “peloteó” la responsabilidad sobre los nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Ricardo Monreal.

Dijo que nadie está obligado a lo imposible y que mientras no haya un dictamen acordado en la Jucopo no puede someter nada a votación ante el pleno, pese a la exigencia de la votación.

No pretende 'estar peloteando' las responsabilidades

En conferencia de prensa, señaló que no pretende “estar peloteando” las responsabilidades, pero en el caso de la Mesa Directiva se enfrentan a una imposibilidad jurídica, porque no cuentan con un dictamen para iniciar la discusión.

“El Área Jurídica (del Senado) nos ha expuesto que la determinación está orientada hacia la Junta de Coordinación Política, y es obvio, porque es allí donde se generan los consensos. La orden se da allí.

“Yo no pretendo estar peloteando una responsabilidad, por ningún motivo; pero nosotros no podemos someter a votación algo que no tenemos. Es decir, es una imposibilidad jurídica”, declaró.

Sesión extraordinaria del Inai, el pasado 31 de marzo. Foto: Cuartoscuro

'Nadie está obligado a lo imposible'

Ante la pregunta respecto a si le preocupa que el Poder Judicial implemente otras medidas de apremio hacia el Senado para que realice los nombramientos, el senador de Morena por Puebla precisó que “hay un principio en derecho que también significa que nadie está obligado a lo imposible”.

“Si nosotros tenemos la minuta hoy, hoy mismo la sometemos a votación. Si la tenemos mañana, mañana mismo la sometemos a votación, pero al no tenerla estamos imposibilitados técnicamente a poder proceder”, dijo.

Armenta subrayó que ese sería el argumento que en dado caso presentarían ante un juez: “No podemos materializar lo imposible, porque no tenemos técnicamente los elementos. No nos negamos, yo no me niego; por ningún motivo nos negamos a cumplir la ley. Necesitamos los elementos para ello”, declaró.