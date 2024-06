Arrasa Claudia

Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia este domingo, al convertirse en la primera mujer que gobernará el país, en un refrendo contundente de la Cuarta Transformación tras ganar la elección presidencial con una ventaja de más del doble sobre la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM).

La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH) obtuvo entre el 58.3 y el 60.7 por ciento de la votación, mientras que Xóchitl Gálvez logró entre 26.6 y 28.6 por ciento de los sufragios, en tanto que el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, logró entre 9.9 y 10.8 por ciento.

Sheinbaum Pardo superó incluso los votos obtenidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador del 2018, cuando obtuvo el 53.19 por ciento de los votos, de acuerdo con los resultados del conteo rápido emitidos anoche por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La aspirante de la coalición integrada por Morena, PVEM y Partido del Trabajo, se convertirá en la titular del Poder Ejecutivo federal número 84 desde el primer Presidente de México, Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 a 1829, después de una contienda marcada por la alta participación ciudadana.

Una vez que se confirme su triunfo tras la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), a más tardar el próximo 6 de septiembre, Sheinbaum Pardo se sumará a la lista de las mujeres que han gobernado en otros países como Michele Bachellet, de Chile; Cristina Fernández, de Argentina; Xiomara Castro, de Honduras, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, aunque será la primera mandataria en la historia también de América del Norte.

Gráfico

Durante los comicios de ayer, la población se volcó a las urnas para dar continuidad al proceso de transformación que inició hace seis años el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La morenista, durante su campaña, expresó que pondrá el segundo piso a la 4T.

Después de las seis de la tarde, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ya había “cantado” por adelantado el triunfo de su candidata a la Presidencia, con una tendencia irreversible de dos a uno entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

“Nuestras encuestas de salida nos dan una amplia ventaja sobre la candidata del PRIAN, muy amplia, dos a uno de diferencia. No hay duda del triunfo de Claudia Sheinbaum, una mujer que ha conquistado el pueblo de México, extraordinaria por su sencillez, tenacidad, disciplina y honestidad a toda prueba”, afirmó.

Las cifras del líder guinda se confirmarían conforme pasaba el tiempo con los datos del Conteo Rápido y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE. Las gráficas mostraban la diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar.

En el “cuarto de guerra” de los partidos PAN, PRI y PRD, sus dirigentes Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano trataron de poner en duda los resultados, al señalar que su candidata, Xóchitl Gálvez, había ganado la elección del domingo, versión que, conforme transcurrió la noche, se iba desvaneciendo.

En el transcurso de la jornada electoral, el INE reportó al menos cinco mil 089 incidentes, de los cuales 71.58 por ciento se resolvieron.

Las causas principales fueron por ciudadanos que querían votar sin credencial de elector; presencia de personas armadas afuera de las casillas, así como robo de material electoral e intimidaciones en municipios como Mexicali, Tulancingo, Puebla, Zongolica, Cuautitlán, Guadalupe y Zitácuaro.

Para estos comicios fueron instaladas 99.98 por ciento de las 170 mil 182 casillas aprobadas por el Consejo General del organismo electoral; 23 de ellas no se instalaron, que representaron 0.013 por ciento.

“Velaré por cada uno de los mexicanos”

Con el triunfo en la mano, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la elección presidencial, aseguró que su deber al frente del país será velar por cada uno de los mexicanos.

Desde el Hotel Hilton, donde decenas de simpatizantes la esperaban para celebrar los más de 20 puntos de ventaja que logró, agradeció el apoyo que, además, le permitirá transitar la primera mitad de su gobierno con un Congreso aliado.

“Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero, sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación”, exclamó.

La próxima Presidenta de México aseguró que su Gobierno no tendrá influyentismos, corrupción ni impunidad, pero tampoco será autoritario y procurará la división del poder económico del político.

Claudia Sheinbaum, candidata electa por la presidencia, ofreció un mensaje a simpatizantes que la esperaron el la plancha del Zócalo capitalino. Foto: Cuartoscuro

“Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y, por convicción, nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa; la diversidad de género y sexual. Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación”, agregó.

Antes del mensaje, conversó con sus oponentes, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, a quienes agradeció sus palabras y reconoció su participación en la contienda. Luego de asegurar que cumplirá sus promesas de campaña, salió del hotel y se dirigió al Zócalo cuando ya eran los primeros minutos del lunes 3 de junio.

Por las calles del Centro Histórico, decenas de sus simpatizantes caminaban alegres, ondeaban banderas y la coreaban: “¡Presidenta, presidenta!”. Más tarde, ya frente a Palacio Nacional, reiteró cada uno de sus compromisos y le dijo a México que este triunfo era suyo.

Del Zócalo se retiró arropada por su equipo de campaña y liderazgos morenistas, en medio de aplausos, porras, mariachi y fuegos artificiales que iluminaron de verde blanco y rojo la madrugada de hoy.

Xóchitl reconoce que los resultados no le favorecen

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció que los resultados de la elección presidencial no le favorecen y que la tendencia en los cómputos distritales no va a cambiar, por lo que felicitó a Claudia Sheinbaum Pardo porque se convertirá en la primera Presidenta de México.

“Hace unos momentos, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer su conteo rápido; tal ejercicio estadístico señala que la tendencia del voto no es favorable a mi candidatura, tendencia que, además, parece ser irreversible”, destacó.

La abanderada del PRI, PAN y PRD dijo que siempre ha sido demócrata y firmemente comprometida con el respeto a la ley, pues señaló que así lo ha demostrado como ciudadana y a lo largo de su vida política; “por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales”, dijo.

En conferencia, tras los resultados de los conteos rápidos que anunció la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y que detallan que obtuvo una votación que se ubica entre 26.6 y 28.6 por ciento, dijo que se comunicó con Claudia Sheinbaum Pardo para reconocer el resultado de la elección.

Xóchitl Gálvez, ayer, acompañada por Alito Moreno (izq.), Germán Martínez (lentes) y Marko Cortés (der.) Foto: Cuartoscuro

La abanderada de la oposición comentó que en la llamada dijo a la candidata de Morena, que vio un México con mucho dolor y violencia, por lo que deseó que pueda ser ella quien resuelva los graves problemas que atraviesa México y su gente. “Reconocí el resultado porque amo a México y sé que, si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país”, agregó.

Señaló que es un “hito histórico” que el país vaya a tener a su primera mujer presidenta, ya que es parte de los principales avances que en materia de igualdad de género se han logrado en México. Además, dijo que su reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país.

“Y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir, para defender a la república y a la democracia”, indicó.

Gálvez Ruiz aseguró que más adelante, desde la oposición, continuará haciendo una labor vigilante, criticando lo que no esté bien, además de proponer soluciones reales a los problemas y defendiendo las causas en las que cree. “Como el apoyo a las madres buscadoras, la lucha de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción y el impulso a las energías limpias, entre otras causas”.

Xóchitl Gálvez mencionó que es tiempo de dejar atrás el encono propio de las campañas, para pasar a una fase de reconciliación, en donde se privilegie lo que une a los mexicanos, que es el mismo país.

A pesar de ello, la política hidalguense sostuvo que “no podemos cerrar los ojos” al hecho de que el proceso electoral fue profundamente inequitativo, ya que estuvo marcado por la intervención sistemática del Poder Ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales; además, dijo que fue el proceso electoral más violento de la historia del país.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los partidos políticos que la acogieron (PRI, PAN y PRD), así como a la ciudadanía que le brindó su respaldo. “Gracias por su voto, gracias por su entusiasmo, gracias por su esfuerzo”, expresó.

Xóchitl Gálvez estuvo acompañada por los líderes del PRI, PAN y el PRD, quienes, con un rostro desencajado, sólo se limitaron, junto a las militancias, a gritar: “¡Xóchitl, Xóchitl!”.

Máynez agradece el apoyo de jóvenes en su campaña

Al reconocerse no favorecido por el voto mayoritario al buscar la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que “si algo me llevo de estas elecciones es la pureza de corazón de aquellos que no votan, los niños”, y reconoció el apoyo de las juventudes que por primera vez votaron.

“Como lo digo en el libro del México Nuevo: gracias a los jóvenes y a las jóvenes por haber cambiado la elección presidencial; por habernos permitido estar aquí, por haber permitido que tengamos miles de votos en la elección presidencial, más de los que tiene el PRI”, dijo el emecista.

De esta manera, el candidato que tomó fuerza al paso de los días, con su intensa campaña electoral, en la que logró llegar a los jóvenes a través de redes sociales y con su propia canción, que se volvió viral en TikTok y Spotify, reconoció que ocupó el tercer lugar en las urnas, y ante los jóvenes, en su mensaje de los últimos minutos de este domingo, admitió que los resultados no le favorecieron.

“Me da mucho gusto estar aquí hoy y poderle decir a la gente de Movimiento Ciudadano que, por unanimidad, me nombró como su candidato presidencial, que hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento”, dijo, mientras hizo una pausa, suspiró y continuó, pero fue frenado ante el aplauso de los asistentes.

Jorge Álvarez Máynez, luego de mandar un mensaje a sus seguidores, ayer. Foto: Cuartoscuro

Según los resultados preliminares que dio a conocer la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, minutos antes de las 12:00 de la noche, el emecista Álvarez Máynez obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8 por ciento en esta jornada electoral.

El zacatecano calificó su campaña como “digna y alejada de la política tradicional”, y sostuvo que fue “la única que no recibió financiamiento ilegal”.

Agregó: “Gracias porque, en medio de la escasez y en medio del compromiso con la legalidad, ésta fue la única campaña que no recibió financiamiento extraordinario, financiamiento ilegal, que no realizó precampañas y campañas anticipadas; habernos dado la posibilidad con organización, con talento, junto a nuestro dirigente nacional Dante Delgado”.

Jorge Álvarez se congratuló de tener “una campaña digna, una campaña que nos permitiera competir con no solamente los partidos tradicionales, no solamente los gobiernos, no solamente las violaciones sistemáticas a la ley, sino un intento permanente por invisibilizarnos”.

Este domingo es un día de gloria, señala AMLO

Luego del triunfo de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH) en la elección presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que “está muy contento y orgulloso” porque ganó con amplio margen, y felicitó a los otros abanderados, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo federal destacó que la morenista “va a ser la primera Presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México.

“Pero también —abundó— la Presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país”, luego de manifestar que “la jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social”, subrayó.

“Felicito a todos los candidatos participantes; al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum”, indicó tras darse a conocer el conteo rápido sobre los resultados de la elección Presidencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por ello, el mandatario federal opinó que este domingo es un “día de gloria” porque el pueblo de México decidió libre y democráticamente que Claudia Sheinbaum se convierta en la primera mujer Presidenta en 200 años.

“Felicidades a todas y todos los que tenemos la dicha de vivir en estos tiempos estelares de orgullo y transformación”, expresó.

El Presidente de la República anticipó que este lunes (hoy), durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, continuará hablando sobre este tema de la elección presidencial y de los resultados obtenidos por su partido, así como los adversarios de la oposición.

“Ahora quería yo, sobre todo, felicitar a todos los mexicanos, un abrazo cariñoso, afectuoso; el nombre de México en las alturas, es un orgullo ser mexicano”, puntualizó en su mensaje.

“Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas, es un orgullo ser mexicano”, finalizó.

Por la mañana, el Presidente, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, acudió a cumplir con su obligación democrática de ir a votar en estos comicios, considerados los más grandes de la historia de México, ya que se eligieron más de 20 mil cargos de representación popular.

Al llegar a la entrada de la casilla, se tomó una selfie con Silvia y su hijo, quienes estaban al principio de la fila para votar. El pequeño le presumía su muñeco de peluche conocido como Amlito.

El Presidente fue el primer elector en entrar a ese módulo, aunque ya había una fila que esperaba su voto.

En un mensaje posterior en sus redes, que acompañó con un video de resumen desde que se encontraba dentro de Palacio Nacional, señaló que “en la democracia verdadera es el pueblo el que manda. Todo lo demás es accesorio. Hoy por la noche sabremos lo que decidieron libremente los mexicanos”.