Arrecian protestas en la CDMX por falta de agua

Las protestas ciudadanas arreciaron este viernes por la escasez de agua que se ha agudizado en las últimas semanas en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del norte, centro y Valle de Toluca, Estado de México, debido a que el Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento de 309.99 millones de metros cúbicos, 39.6 por ciento de su capacidad, lo cual significa el nivel más bajo desde 1996.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que habitantes de casi 300 colonias de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, sufrirán la reducción del abasto de agua, que será suministrada por tandeo a partir de este fin de semana.

Al grito de “queremos agua, no se puede vivir sin agua”, vecinos de Azcapotzalco se sumaron a las manifestaciones y bloqueos de vialidades que se han registrado durante esta semana en varias alcaldías, para exigir la distribución del vital líquido, luego de cerrar la Avenida 16 de septiembre y Esperanza, en la colonia Santa Inés.

Reiteraron su llamado a las autoridades de la alcaldía, así como del Sistema de Aguas de Ciudad de México y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para regularizar el servicio. Adelantaron que seguirán con las protestas hasta que el suministro de agua se regularice en sus hogares, cuyo problema tiene más de un mes.

Protesta en Miguel Ángel de Quevedo, alcaldía Coyoacán, anoche. Foto: Cuartoscuro

En respuesta a las exigencias ciudadanas, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) acordó con los manifestantes la entrega de cinco pipas de agua potable, por lo que después de cinco horas de bloqueo vial procedieron a levantarlo.

Más tarde, fueron los vecinos de la colonia Barrio del Niño de Jesús, en la alcaldía Coyoacán, quienes realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, al cruce con Fernández Leal, para exigir a las autoridades el suministro de agua potable.

Desde el lunes y hasta este viernes se habían presentado al menos ocho bloqueos viales por grupos de vecinos inconformes con la escasez del agua. El jueves se manifestaron habitantes del pueblo de San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa, quienes acordaron con el Gobierno local el envío de pipas.

Bloqueos anteriores se registraron en las colonias Lomas Virreyes y Argentina, de la alcaldía Miguel Hidalgo; en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, de Álvaro Obregón; las colonias Moctezuma y Ampliación 7 de Julio, de la Venustiano Carranza, así como en la colonia La Palma, demarcación Gustavo A. Madero.

La Conagua notificó el 12 de enero pasado al Gobierno de la CDMX, la necesidad de reducir 800 litros por segundo el caudal del agua que se distribuye a 13 de las 16 alcaldías.

Estas son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan.

El organismo federal advirtió que los niveles de las presas Villa Victoria, El Bosque y Valle de Bravo, que conforman el Sistema Cutzamala, se encuentran en sus niveles mínimos históricos de almacenamiento, por lo que enviar agua de manera normal puede provocar una escasez antes de marzo, que inicia la temporada de estiaje.

Las protestas por la falta de agua en la capital mexicana se suma a las que se han presentado en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza. Lo

Urge PAN-CDMX a atender crisis hídrica

El Grupo Parlamentario del PAN en la Ciudad de México exigió una reunión con el Jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, para conocer la realidad de la crisis de agua en varias colonias.

La diputada Luisa Gutiérrez Ureña exigió a Morena asistir a las reuniones de la Comisión de Gestión Integral del Agua y avanzar en las legislaciones rezagadas que contribuyan a salir de la crisis por la que atraviesa la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, dijo que hay aspectos como la reutilización del agua, mejoramiento de la red hídrica y situaciones como exhortos a las alcaldías para reforzar presupuestos en materia de distribución del vital líquido.

“Pero Morena tiene otros intereses que no son precisamente darle agua a los capitalinos, tan sólo el año pasado tuvimos una sesión de la Comisión porque las y los diputados que representan al oficialismo no se presentan a trabajar y eso hace que no contemos con el quorum”, explicó.

Por su parte, Wendy González Urrutia, diputada federal del blanquiazul, exigió al mandatario capitalino recibir a una comisión de legisladores para abordar la situación de desabasto en Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán y Tlalpan.

“Y en esa comisión nos acompañen vecinos y concejales, así como autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que esta última autoridad ha tenido actitudes negligentes con la ciudadanía e incluso, diversas faltas de respeto hacia el Poder Legislativo”, dijo.