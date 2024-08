Arropa 4T a Rocha y video de Fiscalía rebate a Zambada

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cerraron filas y expresaron su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a los señalamientos en su contra vertidos por el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de que fue llevado con engaños a una supuesta reunión con el mandatario estatal el 25 de julio pasado, día en que el capo fue detenido.

Al reconocer que fue un acto de “mucho valor civil y congruencia” que el gobernador Rocha Moya haya salido a aclarar los señalamientos de Zambada en su contra, López Obrador pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al mandatario estatal para aclarar las imputaciones.

El Presidente respaldó la solicitud del propio Rocha Moya para que la FGR atrajera el caso del supuesto secuestro de que fue víctima Zambada García cuando se iba a reunir presuntamente con el gobernador morenista y con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, en Culiacán, este último asesinado ese mismo 25 de julio.

Pese a expresar su confianza en Rocha Moya, el mandatario federal opinó que “es mejor que investigue la fiscalía. Además, lo pidió el gobernador Rocha. Él solicitó que se atrajera el caso porque había una diferencia con el rector fallecido, que fue asesinado. Yo fui allá en las últimas veces, y hubo movilizaciones y controversia alrededor de la Universidad. Conviene que se aclare eso”, dijo.

Es mejor que investigue la fiscalía. Además, lo pidió el gobernador Rocha. Él solicitó que se atrajera el caso porque había una diferencia con el rector fallecido, que fue asesinado

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador reveló que después de darse a conocer la carta del abogado de Zambada el sábado, donde involucró al gobernador de Sinaloa y al exrector asesinado, el propio Rocha Moya le pidió a López Obrador su punto de vista sobre la decisión de enfrentar los señalamientos.

“Cuando me pregunta sobre mi opinión, le digo: ‘el que nada debe, nada teme, y te felicito, hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto’. Y dio a conocer de que en efecto él no estaba en Sinaloa; andaba creo que en Los Ángeles con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle”, reveló.

El mandatario de Sinaloa rechazó el mismo sábado cualquier vínculo con el narcotráfico, así como formar parte de una presunta reunión con Ismael Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, quien era su socio, que dio como resultado la captura de ambos narcotraficantes por las autoridades estadounidenses.

“No tenemos nosotros complicidad con nadie (…) por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (El Mayo), pues cayó en la trampa”, expresó Rocha Moya el 10 de agosto ante López Obrador y Claudia Sheinbaum, en una gira por Sinaloa.

Asimismo, el Presidente negó que su Gobierno supiera de la supuesta protección oficial que la Fiscalía de Sinaloa, a través de un comandante y otro elemento policial —que están actualmente desaparecidos—, otorgaba al narcotraficante.

Explicó claramente el gobernador Rubén Rocha Moya que él no tenía ningún conocimiento, que de hecho estaba fuera del estado, y le creemos al gobernador

Claudia Sheinbaum, Virtual Presidenta electa de México

“No, no sabíamos. Muy mal (proteger a El Mayo). Primero, hay que procurar encontrarlo, porque está desaparecido, son dos. Eso es lo primero y ojalá y se encuentre con vida. Y luego, hacer la investigación: cuándo entró a trabajar a la (fiscalía) de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó; toda la investigación que se requiere”, solicitó.

López Obrador también destacó que ahora la hipótesis es que la avioneta en la que viajó Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López salió de Culiacán, Sinaloa, o de sus alrededores, para aterrizar en El Paso, Texas.

“Según me informa la fiscalía, hay versiones, hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de Estados Unidos. Incluso, ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la fiscalía del gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión y ya la fiscalía está avanzando: de dónde salió el avión, qué pasó con el piloto, todo esto”, afirmó.

En el mismo tema de la captura de los dos narcotraficantes, pidió al gobierno de EU aclarar si el Departamento de Justicia estuvo detrás del traslado de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada a El Paso, Texas, a finales de julio, ya que puso en duda que no hayan participado desde el primer momento del operativo.

“No se sabe si intervinieron, porque lo que se ha dado a conocer sugiere que pudo haber sido una operación del Departamento de Justicia y eso lo tienen que aclarar”, afirmó el Jefe del Ejecutivo.

Dijo que “es que sí estaban hablando con Joaquín Guzmán López, eso sí lo asegura la fiscalía de Estados Unidos. Es nada más, ¿desde cuándo estaban hablando, con quién, quiénes eran los intermediarios, con quién se pusieron de acuerdo al final sobre el día que iba a llegar?, porque claro que hay gentes en todos lados. Se ve que ya estaban ahí esperando. Si antes supieron por algún agente de que iban a salir de un aeropuerto de México o fue en el vuelo que se comunicaron, si traían manera de comunicarse, tantas cosas, y cuál fue el acuerdo, si hubo”.

Agregó que la investigación debe ser exhaustiva y pidió a la Fiscalía General dar seguimiento a este caso. “Es necesario que la Fiscalía (General de la República) siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos, porque hay intereses que podrían estar influyendo en la entrega de datos”, declaró el mandatario.

LE CREEMOS: SHEINBAUM. Por separado, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, refrendó su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, luego de que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada aseguró que se reuniría con él antes de ser detenido y llevado a Estados Unidos.

“Pues ya lo explicó el gobernador de Sinaloa el día que estuvimos en Culiacán con el Presidente. Coincido; escuché parte de la mañanera hoy de qué casualidad que sale una declaración justo el día que vamos a Culiacán y explicó claramente el gobernador Rubén Rocha Moya que él no tenía ningún conocimiento, que de hecho estaba fuera del estado, y le creemos al gobernador”, declaró.

En conferencia, cuestionó que la declaración de El Mayo fuera difundida el mismo día en que ella y el Presidente López Obrador visitaron Sinaloa. Además, señaló que si debe haber una investigación, ésta corre a cargo de la FGR.

...Y éste niega temor ante juicio de Ismael Zambada



El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó tener miedo de que salgan más nombres de funcionarios de su gobierno o de corporaciones estatales en el juicio de Ismael El Mayo Zambada.

Ayer, en conferencia, el mandatario estatal fue cuestionado por los medios sobre la carta que compartió el abogado del capo, quien aseguró que fue secuestrado cuando se iba a reunir con él y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Ante lo difundido, un reportero le mencionó que estos señalamientos se daban antes de que iniciara el juicio que tendrá el líder criminal, por lo que le preguntó si no teme que surjan más nombres de funcionarios o elementos de las corporaciones estatales, a lo que Rocha Moya respondió: “No, no estamos preocupados, yo no estoy preocupado, salió mi nombre, pero también tiene que valorarse de dónde viene”.

“Tengo tranquilidad y finalmente cualquier cosa yo se los voy a decir de frente, no sacarle la vuelta” expresó el gobernador.

También fue cuestionado sobre la columna de Salvador García Soto, misma que fue publicada en el periódico nacional El Universal, donde presuntamente Rocha Moya había acudido a su programa y después de esto asistieron a comer, donde éste dijo que tenía el respaldo del crimen.

“Falso de toda falsedad lo dicho por este prestigioso, para ti, articulista en primer lugar, es falso que me fui a comer con él. Él iba a comer con Quirino, no conmigo. Yo no me acuerdo haber estado en su programa y que hayamos ido a comer y menos que le haya platicado esas cosas porque son mentiras, falso”, subrayó.

“Yo cuando fui candidato traía dos a uno a mí me podían sobrar el apoyo de quien fuera, pero nosotros no andamos recogiendo dinero y menos establecer compromisos”, declaró el mandatario.

Recomendó no leer columnas de periodistas que sólo dicen mentiras y realizó señalamientos en contra del libro que escribió la periodista Anabel Hernández García, como que hay errores de geografía.

Respecto al policía de investigación, José Rosario Heras López, que, de acuerdo con Ismael Zambada, lo cuidaba, dijo no saber nada y que era un asunto de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Yo sé ahora, no sabía, que a este señor (José Rosario Heras López) lo habían mandado como comandante del Salado. Ahí estaba y ahí se hizo guardia de este señor (El Mayo) y seguir siéndolo y ahora lo hacen en el periodo de mi gobierno, pero les aclaró la Fiscalía no depende de mí”, señaló Rocha Moya.

Gobernadores de la 4T arropan a Rocha

Gobernadoras y gobernadores electos y en funciones de la 4T respaldaron a Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa, luego de que en una carta difundida por Ismael El Mayo Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa aseguró que se reuniría con el Ejecutivo estatal el día de su traslado a Estados Unidos.

“Las gobernadoras y gobernadores constitucionales y electos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la dirigencia del mismo expresamos nuestro absoluto respaldo al compañero Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa, ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto en días recientes”, indicaron en un desplegado.

Dijeron que rechazaban tajantemente “los falsos” señalamientos realizados “supuestamente por el señor Ismael Zambada García” a través de su defensa legal, que, dijeron, pretenden vincular, “sin éxito, al gobernador Rocha con esta persona detenida el pasado 25 de julio”.

Los mandatarios señalaron que la situación ya fue aclarada de manera puntual por el mandatario estatal, por lo que “hacemos un llamado a detener la estigmatización del estado de Sinaloa y de su gente. La historia y grandeza del pueblo sinaloense siempre trascenderán las acciones de unos cuantos. Ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya, cuya probidad y vocación de servicio están más que acreditadas”.

Agregaron que desde que Rocha Moya inició en el servicio público hace ya más de tres décadas, se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la ley.

“En este proceso de Transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento”, enfatizaron los mandatarios.

La carta fue firmada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, así como por los gobernadores en funciones y electos de Chiapas, Colima, Michoacán, Oaxaca, Sonora, SLP, Baja California, Edomex, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, CDMX, Guerrero, Campeche, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas.

FGE-Sinaloa desmiente a El Mayo: muestra video de ataque a Cuén

Aunque anunció que la Fiscalía General de la República atraerá la investigación por el asesinato del diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo público un video en el que se observa el momento del ataque contra el político.

En conferencia de prensa, la titular de la FGE, Sara Bruna Quiñonez Estrada, mostró el material captado por una cámara de seguridad de una gasolinera al norte de Culiacán, a la cual llega una camioneta blanca a las 21:56 horas del 25 de julio.

Un minuto más tarde, aparece una motocicleta con dos hombres a bordo, uno de los cuales baja, abre la puerta del copiloto y dispara, luego vuelve a subir a la unidad para huir de la escena. Tras ello, la camioneta arranca aún con la manguera pegada a la unidad.

En la carta que difundió el fin de semana Ismael El Mayo Zambada, dijo que aseguró que el día en que fue detenido se iba a reunir con el gobernador, Rubén Rocha, y el exrector Cuén Ojeda para “resolver diferencias políticas, y que el exrector de la UAS fue asesinado “al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron”.

No obstante, la fiscal señaló que la hipótesis sobre la muerte del exrector de la UAS en un intento de robo a vehículo continúa, misma que se sostiene gracias al testimonio de Fausto Corrales, y que no riñe con los resultados de la necropsia ni con la evaluación realizada por la médica urgenciologa que determinó que la víctima llegó sin signos vitales al hospital, y pese a que se intentó hacer reanimación, no respondió, por lo que pudo haber fallecido en el traslado.

Quiñonez Estrada señaló que derivado de la información que surgió el fin de semana con la difusión de la carta de Zambada, será necesario que el testigo vuelva a rendir su declaración.

“Consideramos necesario citar nuevamente al testigo a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez para que ampliara su declaración, toda vez que también se dicen en los medios que el personaje autor de cierta misiva ubica al maestro Cuén Ojeda en Huertos del Pedregal y dice que estaba acompañado de su asistente, que nosotros nos da la idea de que pudo ser el testigo de referencia, y entonces no se quedó sólo en Condado de San Francisco, como él lo dijo inicialmente”, expuso.

Indicó que este lunes había recibido una solicitud de atracción por parte de la FGR para atraer la investigación sobre el homicidio del exrector, y que ya están en ese proceso de entrega de documentación. Como el testigo estaba citado para el próximo miércoles, este citatorio queda sin efecto, pues ahora se tendrá que presentar ante el órgano federal para rendir su declaración.

Manifestó que se solicitó al juez acceder al registro telefónico de Cuén Díaz lo cual es un proceso que tardó, pero ya está en análisis lo cual también será parte de las actuaciones que se entreguen a la FGR.

Aseguró que se realizarán acciones para asegurar que más agentes de su corporación no estén involucrados con el crimen organizado, como fue el caso del policía de investigación José Rosario Heras López.

En cuanto a la búsqueda de esta persona, quien fue reportada como desaparecida por su hermana dijo que al atraer el caso la FGR, esta será quien realice su búsqueda.