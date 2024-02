Arturo Zaldívar niega haber influido en jueces

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó tajantemente haber influido en la decisión de los jueces para resolver asuntos de relevancia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que el presidente de México reconoció este miércoles que con ayuda de Zaldívar intervino en juicios del Poder Judicial de la Federación (PJF) para no liberar a criminales, algo que no sucede con la actual presidenta del Máximo tribunal del país, Norma Piña.

"Durante los 4 años que fui presidente nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez a ningún magistrado para sugerirle para insinuarle mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro" aseguró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Sentencias eran revisadas 'por cortesía'

Sin embargo, el ministro reconoció que lo que sí se hacía era revisar algunas sentencias "por cortesía" cuando llegaba alguna queja del presidente o del gobierno sobre ellas y que si no ameritaban una investigación se respaldaba con argumentos el porqué de la decisión del juez o jueza.

"Ahora ¿Qué fue lo que se logró en mi administración con una relación de diálogo y de cordialidad y de respeto con el presidente y con el gobierno? Primero fue muy importante para el tema de seguridad de jueces, magistrados, juezas y magistradas, nosotros gracias a la información que nos daba el gobierno pudimos tomar medidas que salvaguardaban la vida y la integridad de muchas personas juzgadoras", dijo.

Abundó que "cuando hubo algún tema siempre contamos con la protección de defensa de Marina y de la Guardia Nacional a las personas juzgadoras federales. Cuando había asuntos muy delicados que se había detenido a algún delincuente de alto impacto y las fuerzas federales siempre blindaban los inmuebles, le daban seguridad al juez o a la jueza y esto fue muy importante".

Asimismo, el ministro Zaldívar mencionó que "el presupuesto, aunque yo ejercí o el poder judicial ejerció en mi administración 7 mil millones de pesos menos cada año que la administración anterior, fue suficiente gracias al diálogo, la negociación para sacar adelante todos los programas con un criterio austero".

Al tiempo que dijo "fue muy importante para la reforma judicial de 2021, fue una reforma que lamentablemente el ímpetu y la voluntad política se ha perdido, pero que combatió la corrupción, el nepotismo, avanzó hacia la paridad de género, hubo una nueva escuela judicial, somos el poder judicial en el mundo con una mejor justicia digital, no dicho por mí, dicho por muchos presidentes y presidentas de tribunales".

Zaldívar señaló que concretamente a lo que se refiere el presidente es que cuándo él o el gobierno "se quejaba de la actuación de algún juez o algún magistrado, lo cual tampoco es secreto porque se hacía en la mañanera, incluso en algunas ocasiones el presidente decía que me iba a mandar una carta... el juez Gómez Fierro, que siguió siendo juez, que fue ratificado en mi administración y ahora es magistrado, entonces eso desmiente cualquier cosa, ustedes le podrían preguntar si alguna vez yo le hablé, pero bueno, el tema es que cuando llegaban esas quejas nosotros, no yo, en las áreas técnicas del consejo las analizaba, si tenían mérito se abría una investigación, si no tenían merito se desestimaban, pero teníamos nosotros la cortesía de informar al gobierno las razones por las cuales no procedía su queja siempre cuando estaba en el ejercicio de la autonomía y de la función jurisdiccional del juez o de la jueza", enfatizó.