Atención a adolescentes no acompañados, debe ser prioridad en agenda migratoria de México y EU: diputados

Diputados integrantes de las Comisiones Frontera Norte, Frontera Sur, y Asuntos Migratorios, coincidieron en que la prioridad de los gobiernos de México y Estados Unidos, debe ser la atención a adolescentes no acompañados.

Tras reconocer el encuentro celebrado este martes entre el canciller Marcelo Ebrard, y la embajadora del país vecino del norte Roberta Jacobson, el legislador morenista Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, recordó que desde julio pasado impulsó una iniciativa para elaborar e implementar el “Protocolo Único de Actuación ante la población migratoria de niñas, niños y adolescentes no acompañados”.

“Es un tema que se necesita visibilizar y yo estaré abordando ante la Comisión de Asuntos Migratorios, el objetivo es regular precisamente el tránsito de adolescentes no acompañados que son víctimas de la violencia y la delincuencia, hay familias hondureñas que están alquilando a los menores para que grupos atraviesen los Estados Unidos, es un tema urgente”, expresó.

Según cifras del país vecino del norte, sólo en febrero de este año fueron detenidos 9 mil 457 adolescentes no acompañados, casi el doble de la cifra de enero.

Por ese motivo, el legislador dejó claro que “apruebo totalmente la decisión de controlar el acceso de migrantes en la frontera sur”, y adelantó que presentará un exhorto para que la Secretaría de Economía apoye a los hoteleros y comerciantes de la frontera sur, “sobre todo de Tapachula ante la disminución económica que han tenido por Covid y que se agrava por el cierre del cruce fronterizo”.

La diputada de Morena, Julieta Kristal Vences, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, señaló que las medidas que actualmente implementa la federación para desincentivar la migración son las correctas, pero es necesario seguirlas fortaleciendo.

“Llevamos dos años y medio tratando de disminuir la migración a través de políticas con programas sociales, Sembrando Vida para que nuestros connacionales no salgan a buscar las oportunidades que no se les habían dado, no podemos decir que ya cambió al 100 por ciento, pero hay que seguir impulsando acciones regionales”, expresó.