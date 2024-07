“Aterrador atentado” a Donald Trump: AMLO; que en elecciones de EU no se haga presente la violencia, pide

Al calificar como “aterrador el atentado" que sufrió el fin de semana el expresidente Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que la violencia ni la polarización sean la ruta en las elecciones en Estados Unidos.

Dijo que este hecho no repercute en México porque, afortunadamente, no se asesinó al expresidente.

“Reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana (…) No debe haber violencia en los contiendas, tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre y en paz decidan quien los debe gobernar.

“Esto no repercute en el país, afortunadamente no se asesinó al expresidente Trump, eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión”, expresó AMLO, en la conferencia de prensa mañanera.

AMLO reiteró su condena al intento de asesinato de Trump, ya que “es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza, además es muy inhumana porque en política podemos ser adversarios pero no enemigos”.

AMLO recordó lo ocurrido con el crimen del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas de Tijuana, lo que provocó, dijo, mucha tristeza e incertidumbre.

AMLO expuso que se enteró de este hecho durante una gira con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien fue ella la que se enteró por las redes sociales sobre lo ocurrido a Donald Trump, en un mitin en Penssilvanya, el sábado pasado.

Ella en su teléfono vio la imagen, todavía inicial, y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico, y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump antes de ir al suelo se tocó la oreja, y ya de inmediato expresamos. No había información suficiente pero condenamos el hecho AMLO

AMLO explicó su frase posteada en la cuenta de X, de que “sea como sea” porque no se sabía a ciencia cierta lo ocurrido a Donald Trump. “Afortunadamente no asesinaron al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable”, añadió.

AMLO esta mañana en Palacio Nacional. Foto: Especial.

Más adelante, AMLO opinó que el asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país y tiene una trascendencia a nivel mundial.

AMLO expresó que en EU ya sucedieron varios casos de atentados como al presidente Ronaldo Reagan, de John F. Kennedy, también de su hermano; el crimen del dirigente social Martin Luther King. “Ojalá que eso se aleje, no se presente en ningún país, eso es lo que nosotros deseamos”, insistió.

Por último, AMLO se pronunció porque en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no haya odio, sólo confrontación política porque así debe ser la democracia.

