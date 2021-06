Auguran exitosa visita de vicepresidenta de EU

Embajadores y expertos en política internacional consultados por La Razón aseguraron que la reunión entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, será exitosa, ya que se sentarán acuerdos para revisar el tema de la migración irregular.

Andrés Rozental, embajador de nuestro país ante el Reino Unido de 1995 a 1997, destacó que avanzarán en acuerdos, pero también aprovecharán para tocar otros temas de interés entre ambos países.

Además, precisó que la migración desde Centroamérica requiere de muchos recursos, y no se sabe si Estados Unidos desee invertir en ello.

“Ambos países seguramente se pondrán de acuerdo para tener una fórmula que ataque las raíces de la migración centroamericana. No es fácil, porque tiene que ver con temas de pobreza, persecución y seguridad, además de que eso requiere de mucho dinero y no sabemos si los estadounidenses deseen invertir en ello, porque México tiene buenas intenciones, pero no hay dinero”, sostuvo.

Dijo que la reunión es para ir sentando las bases, intercambiar puntos de vista y comenzar a avanzar en la problemática, ya que aparte, Kamala Harris visitará otros países de la región, como Guatemala.

Gráfico

Eduardo Roldán, embajador de México en Argelia, Libia, Mauritana y Túnez de 2006 a 2012, consideró que la visita de la vicepresidenta de EU es estratégica por la coyuntura en que se da, ya que es un día después de la elección, además del nivel de personalidad que viene a México.

“El tema fundamental es la seguridad, y en ella está el tema migratorio, ya que buscan poner un orden y control en sus fronteras. Es una visita estratégica e importante, porque el tema migrante se resuelve de manera integral, cooperando con México y los países de Centroamérica”, añadió.

Refirió que la migración se detiene con hechos y apoyos, pero aclaró que no a los Gobiernos de Centroamérica, porque tienen administraciones corruptas, por ello es necesario llevar grandes obras para la creación de empleo y educación.

“Desde el punto institucional será exitosa la visita, porque se prevén acuerdos”, destacó. Por separado, Adalberto Santana, internacionalista de la UNAM, aseguró que la migración irregular es en estos momentos la prioridad, dado que hay todo un flujo que ha ido en aumento desde hace meses, además, de que pueden tocar otros temas en su agenda.

“Tenemos que esperar qué temas son los que tocan, ya que seguramente van a ser otros de interés como la seguridad, pero la migración es la prioridad para Estados Unidos. También debe estar dispuesto a invertir algunos recursos, sobre todo en Guatemala, que está alineado con su política”, detalló el experto.

Refirió que la visita de Kamala Harris será exitosa para sus intereses, pero lo importante es ver los acuerdos a los que se lleguen y de qué manera México apoya.