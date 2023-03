Inició año con alza en desapariciones; “falta de celeridad en búsquedas persiste”

En medio del persistente “desinterés” de las autoridades que, aseguran analistas, hacen de éste un “sexenio perdido”, durante el primer bimestre del 2023 la desaparición de personas a nivel nacional aumentó 11 por ciento respecto al mismo periodo del 2022.

Reportes del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) establecen que en enero y febrero del año pasado se contabilizaron mil 742 personas sin localizar, mientras que, en los mismos meses de este año, el número ascendió a mil 937 personas en estas circunstancias.

En los primeros dos meses del 2023, el perfil de las personas ausentes es, en su mayoría, mujeres de entre 10 y 19 años, a quienes sigue el grupo de 20 a 24; sin embargo, a partir de los 25 años, las personas que más desaparecen son los hombres.

Las entidades con mayor reporte de desapariciones son el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Ciudad de México y Sinaloa.

Todo sigue igual en México, nada cambia y los resultados no son suficientes. Si hubiera un poco de interés por parte de las autoridades, ya se hubieran localizado más

Ceci Flores, Vocera del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Para Ceci Flores, vocera del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el panorama de desaparición de personas es cada vez más “grave”, ya que al paso de los meses siguen en aumento los reportes de personas que salen y no regresan a sus hogares, sobre todo en mujeres o menores de edad.

Todavía en agosto del año pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que el Gobierno federal cometió un error al dar autonomía a los ministerios públicos y a las fiscalías, ya que no han generado resultados en el tema de desaparición forzada.

“Todo sigue igual en México, nada cambia y los resultados no son suficientes. Si hubiera un poco de interés por parte de las autoridades, ya se hubieran localizado más, ya que lo que se necesita es celeridad en las investigaciones y en las mismas búsquedas”, explicó a La Razón.

La activista comentó que, en sus búsquedas, se ha topado con mucha burocracia en las investigaciones, pues es sumamente complicado denunciar una desaparición, cuando en los hechos debería ser todo lo contrario.

No hay investigación, no confrontan el ADN y hay muchos cuerpos que siguen en los servicios forenses en espera de ser identificados, pero no vemos resultados o no los conocemos, ya que no los comparten

Karla Guerrero, Portavoz del Colectivo Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos

“A veces a la gente los paraliza el miedo y la incertidumbre, lo que hace que se pierdan minutos vitales sobre el paradero. Además, cuando se hacen denuncias, en algunos estados se puede tener una amenaza que también atente en contra nuestra”, lamentó.

Ceci Flores agregó que “prácticamente” esta administración fue “perdida”, ya que nunca hubo empatía o sensibilidad para las familias y por ello piensa que en este sexenio ya no se van a componer las cosas, porque por las elecciones, ya se terminó su trabajo.

A las voces que coinciden se sumó la de Karla Guerrero, portavoz del Colectivo Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos, quien mencionó que en México persiste la impunidad y corrupción en todos los sectores de la sociedad, aunado al avance del crimen organizado, que es el autor de la mayoría de las desapariciones de personas.

“Sigue habiendo impunidad y corrupción, por eso las desapariciones aumentan, aparte de que no hay investigación, no confrontan el ADN y hay muchos cuerpos que siguen en los servicios forenses en espera de ser identificados, pero no vemos resultados o no los conocemos, ya que no los comparten”, denunció.

Gráfico

Sostuvo que las autoridades federales están más enfocadas en un discurso que en hacer búsquedas en los estados, pues si bien diariamente suben sus labores en sus redes sociales, sólo lo hacen para la fotografía, más que para dar resultados.

“Nosotros, en las entidades, nos hemos enfrentado a falta de apoyo de las fiscalías, pues ya dejaron de acompañar a quienes salimos a campo”, añadió.

Dijo que se ha visto un desinterés de las autoridades federales en el tema, ya que no ha sido una prioridad, a pesar de que fue parte de su discurso para llegar al Gobierno federal, pues aseguró que se enfocaron más en el tema de la infraestructura que en el tema humanista al que se comprometieron.

Las activistas coincidieron en que la autoridad federal se comprometió a investigar y resolver el caso de Ayotzinapa, dejando de lado a todos los colectivos que también buscan a miles de personas, pero tampoco pudo cumplir, ya que el Gobierno también dejó en el olvido el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.