Avanza aval a Carlos Joaquín como embajador en Canadá

Luego de que los partidos que lo impulsaron para ser gobernador de Quintana Roo lo acusaran de “entreguismo” al Gobierno federal y falta de preparación para el nuevo cargo, el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González como embajador de Canadá fue aprobado en la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y será ratificado hoy en sesión,

Al comparecer ante este órgano, el exmandatario, que consiguió gobernar su estado como abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue respaldado por Morena y sus aliados, mientras que el bloque de oposición arremetió en su contra.

Luego de presentar su plan de trabajo en caso de ser ratificado, la vicecoordinadora perredista en la Cámara de Diputados, Elizabeth Pérez Valdez, señaló que se debe conocer la calidad humana y de funcionario público de quien represente al país en el extranjero.

Bajo esta línea, la legisladora acusó que el gobierno de Joaquín González en Quintana Roo se convirtió en el principal deudor de empresas canadienses, a las que se les deben recursos por concepto de promoción turística.

Más tarde, en redes sociales, Pérez Valdez puntualizó que se trata de una deuda de seis mil 500 millones de pesos, que se suma al endeudamiento público por 26 mil millones de pesos. “Esos son los acuerdos de la 4T”, escribió.

Frente al exgobernador y los demás integrantes de la Segunda Comisión, la perredista refirió que la representación diplomática del país podría verse afectada por esta situación.

“Esto nos da a entender que la representación de México, podemos suponer, estará manchada por intereses particulares en los que usted está involucrado. ¿Qué se puede esperar de la actuación de un embajador que llegaría con un pendiente tan fuerte como exgobernador? ¿No cree usted que eso le restaría credibilidad y campo de maniobra en el territorio diplomático?”, lanzó la legisladora.

El reclamo hacia el exgobernador también emanó de la diputada panista Mariana Gómez del Campo.

La legisladora subrayó la relevancia de la relación comercial entre ambos países, al destacar que Canadá es para México su tercer socio comercial más grande, en un vínculo que ha traído como resultado el crecimiento de las exportaciones.

Calificó como preocupantes las decisiones que el titular del Ejecutivo federal ha tomado respecto a las relaciones exteriores, sobre todo en materia comercial, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La realidad es que desde el inicio de este sexenio se ha demostrado desinterés, se ha mostrado también falta de conocimiento por las relaciones de nuestro país en el mundo y la conducción de la política exterior. Sin duda alguna, fue mal diseñada, con una visión muy sesgada y, lamentablemente, con una mentalidad del siglo pasado”, dijo.

Tras acusar que la implementación de la política en el extranjero es “completamente ideológica y lejana” a lo que marca la Constitución, Gómez del Campo señaló que la mayoría de los nombramientos diplomáticos ha tenido “un tinte meramente político” que ha dejado a un lado al Servicio Exterior Mexicano.

Acusó que las embajadas y consulados de México se han utilizado para premiar “el entreguismo” y lealtad al Presidente de la República por parte de personas que no cumplen con los requisitos para desempeñarse en el cargo.

“Tengo aquí un listado brutal de lo que ha pasado en Quintana Roo y yo no podía dejar de mencionarlo porque sí lamento mucho que las cosas se hayan dado de esta manera. Y no voy a dejar de insistir en que a nuestro país no nos convienen nombramientos, no nos convienen personajes que lleguen a estas posiciones solamente por la lealtad a ciegas para el Presidente de la República”, dijo.

La priista Sayonara Vargas, quien se refirió al exgobernador en todo momento como contador, manifestó inquietud por la atención que se debe dar a los migrantes mexicanos y la educación.

Lo que conviene al país, dijo, es “que ponga un sello característico, pero sobre todo que atienda los temas más necesitados hoy por hoy en México y que no sea simplemente un ajuste en administración de oficinas”.

El dictamen para aprobar el nombramiento de Joaquín González obtuvo 11 votos a favor de Morena, PVEM, PT y el PES, así como el de la senadora priista y presidenta de la comisión, Beatriz Paredes Rangel, quien dijo confiar en el trabajo del exmandatario. En la oposición, PRI, PAN y PRD se unieron para emitir cinco votos en contra.

El proyecto será llevado al pleno de la Comisión Permanente, que sesionará a las 11:00 horas de este jueves para que, en caso de que se apruebe su nombramiento como representante diplomático en Canadá, Carlos Joaquín rinda protesta.