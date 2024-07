Si avanza reforma judicial luego vendrán cambios en las fiscalías del país: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que una vez que avance la reforma al Poder Judicial, se tendrá que continuar con cambios a todas las fiscalías,-General de la República y estatales- para “limpiar” a todo el sistema porque “sí puede ser” que no se integran bien las carpetas de investigación.

“Yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos”, explicó AMLO en la conferencia mañanera habitual en Palacio Nacional, tras insistir en la necesidad de la reforma judicial porque este poder “está completamente echado a perder”.

“Nosotros lo vemos aquí, en un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva generación, un juez. En 24 horas lo detienen y en 24 horas para afuera. El hijo (Luis Antonio Yépez) del jefe de uno de los de Santa Rosa de Lima (José Antonio Yépez, ‘El Marro’), el hijo, 24 horas afuera”, indicó AMLO.

En el caso de los delincuentes de cuello blanco si hay influencias sale, bueno, fueron capaces de anular por completo una reforma al Poder Legislativo, dos magistrados. Entonces, sí hace falta ya un cambio en el Poder Judicial AMLO

AMLO expuso que una de las justificaciones de los jueces es que liberan a presuntos delincuentes porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo y no integran bien las carpetas de investigación.

“Sí, puede ser, siempre se ha utilizado eso como excusa, pero un juez tiene que tener sentido común que es el menos común de los sentidos, o juicio práctico. No se va a dar cuenta de qué personaje se trata, si está mal integrada la carpeta por qué no se repone el procedimiento, no le dice al Ministerio Público, aclárame eso. No que usa eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo”, afirmó AMLO.

AMLO refirió que no importa que lleve tiempo la reforma al Poder Judicial porque va a mejorar la vida pública y se tendrá una mejor sociedad, donde realmente exista un verdadero estado de derecho.

“Si iniciamos con la reforma al Poder Judicial ahora, ahí va, no le hace que lleve tiempo, pero que se vaya mejorando la vida pública para tener una sociedad mejor, pensando en nosotros a lo mejor ya no nos toca verlo, es lo más probable, pero lo van a ver las nuevas generaciones”, aseveró AMLO.

AMLO declaró que en el caso de las fiscalías, se presenta la denuncia pero no se le da trámite, lo cual también es utilizado como excusa en el Poder Judicial.

“Reciben la denuncia y no le dan trámite, tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite, pero el Ministerio Público solicita al juez la orden de aprehensión si se trata de un asunto penal, y el juez no le da trámite a la solicitud, esa es la queja ahora de la Fiscalía General de la República”, apuntó AMLO.

AMLO anticipó que nuestro país tendrá un futuro bueno, de justicia, de porvenir, democracia, auténtica legalidad y de auténtico estado de derecho.

Están mal las comparaciones, son de mal gusto, más cuando se trata de quien gobierna un país, pero pónganse a pensar cómo están los otros países. Pero México es de lo mejor, no hay en Asia un país así, que esté atravesando por un momento de transformación, un momento estelar en su historia, no hay en Europa, ni en toda nuestra América AMLO

